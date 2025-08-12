Weight loss: బరువు తగ్గాలంటే ఈ 8 పదార్థాలు అసలు తినకూడదు..

Weight loss secrets
బరువు తగ్గాలి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించడం చాలా అవసరం. ఎంత వ్యాయామం చేసిన.. ఎంత డైట్ చేసిన.. కొన్ని ఆహారాలు తింటే మాత్రం ఎప్పటికీ బరువు తగ్గలేము అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.. ఇంతకీ ఆ పదార్థాలు ఏమిటంటే..
కూల్ డ్రింక్స్ అలానే షుగర్ ఎక్కువగా ఉండే సోడా ఐటమ్స్ లేదా జ్యూసులు తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం చాలా కష్టమవుతుంది.
కేకులు లేకపోతే బేకరీ ఐటమ్స్ తినడం వల్ల బరువు తగ్గడం అనేది నెమ్మగిస్తుంది. ఇవి తింటూ ఎంత డైటింగ్ చేసినా కానీ అది నీళ్లపాలే అవుతుంది.
ఏవైనా నూనెలో వేయించిన ఆహారాలు లేకపోతే తెల్ల పదార్థాలు అనగా వైట్ బ్రెడ్ లాంటివి తినడం వల్ల బరువు అధికంగా పెరుగుతాము. కాబట్టి వీటికి తప్పకుండా దూరంగా ఉండాలి.
ఐస్ క్రీములు అలానే చక్కెరతో కూడిన ఆహార పదార్థాలు కూడా అసలు తినకూడదు. ఇవి కొద్దిగా తిన్నా కాని బరువు అధికంగా పెరుగుతూ వస్తాం
ఈ తరం వాళ్లు.. సాయంత్రం అయితే చాలు.. పిజ్జా.. బర్గర్.. అంటూ ఏవేవో తింటూ ఉంటారు. అయితే ఇవి తినడం వల్ల.. బరువు పైన ఎంతో ప్రభావం చూపిస్తుంది. రోజంతా డైటింగ్ చేసి ఒక్క పిజ్జా లేదా బర్గర్ తిన్న చాలు.. రెట్టింపు బరువు పెరగడం ఖాయం.