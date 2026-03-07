Double Bedroom Houses Cancelled:డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల (2BHK Housing Scheme) కేటాయింపులపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొంతమంది లబ్ధిదారులకు ఇది బిగ్ షాక్ అని చెప్పొచ్చు. తమకు వచ్చిన ఇళ్లను ఇతరులకు ఇచ్చినా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది . వారిని గుర్తించి వెంటనే నోటీసులు జారీ చేయాలని.. స్పందించని పక్షంలో కేటాయింపులను కూడా రద్దు చేయాలని ఆదేశించింది.
డబుల్ బెడ్ రూమ్ (2BHK Housing Scheme) పథకాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇల్లు వచ్చిన వారు.. ఆ ఇళ్లను ఇతరులకు ఇవ్వడం లేదా అద్దెకు ఇస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది.
ఈ లబ్ధిదారులపై సర్కార్ ఒక కీలక నిర్ణయానికి వచ్చింది. వెంటనే అలాంటి వారిని గుర్తించి నోటీసులు వారికి జారీ చేయాలని సూచించింది. స్పందించని పక్షంలో కేటాయింపులు కూడా రద్దు చేయమని ఆదేశించినట్లు సమాచారం.
ఆ ఇళ్లను అర్హులైన ఇతరులకు కేటాయించే చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే గతంలో కొంతమంది వారి పనులకు దూరంగా ఉండటంతో సిటీలో దగ్గరగా అద్దెకు ఉన్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చినా వారి పనులకు దూరంగా ఉండటంతో ఆ ఇళ్లలో లేనట్లు కొంతమంది మీడియాతో చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే.
అయితే ప్రభుత్వం పారదర్శకతతో లబ్ధిదారులకు మాత్రమే ఈ ఇళ్లని కేటాయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో రానున్న మూడు నెలల పాటు కూడా డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల పంపిణీ పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 99 రోజుల హౌసింగ్ యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేసింది. ఇందిరమ్మ గృహప్రవేశాలు పై కూడా ఫోకస్ పెట్టింది.
ఉగాది పండుగ నాటికి 15 వేల డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల పంపిణీ చేయాలని కూడా ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అర్హులైన వారిని గుర్తించి పంపిణీ చేయాలని, ఇందిరమ్మ ఇండ్లపై ప్రజా ప్రతినిధులకు అవగాహన కూడా కల్పించనున్నారు, ఆ తర్వాత హౌసింగ్ అధికారులు డబుల్ బెడ్ రూమ్ కాలనీలను కూడా సందర్శించనున్నారు.