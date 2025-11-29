English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Indian Railway Top Speed: వందే భారత్ Vs డబుల్ డెక్కర్.. ఏ రైలు వేగంగా వెళ్తుందో తెలుసా?

Double Decker Train Vs Vande Bharat Express: వందే భారత్ రైలు, డబుల్ డెక్కర్ కంటే ఎంతో వేగంగా ప్రయాణించగలదు. కానీ, ప్రస్తుత రైల్వే ట్రాక్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా.. ఈ రైళ్లు వాటి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకోవడం లేదు. దాని నిర్మాణం కారణంగా, దాని వాస్తవ వేగానికి.. నిర్ధారించిన వేగానికి వేగానికి మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉంది.
వందే భారత్, డబుల్ డెక్కర్ రైళ్ల వేగం గురించి ప్రజలలో అనేక చర్చలకు దారితీసింది. ఈ రైళ్ల గురించి చేసిన వాదనలపై చాలా మంది చాలా నమ్మకాలు ఉన్నా.. అవన్నీ నిజం కాదు. వందే భారత్ రైలు గంటకు 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిచే సామర్థ్యంతో రూపొందించారు. ఇది డబుల్ డెక్కర్ రైలు కంటే ఎంతో వేగంగా ప్రయాణించాలి. అయితే, భారతీయ రైల్ ట్రాక్‌ల పరిస్థితి కారణంగా.. మార్గాన్ని బట్టి గరిష్ట వేగం గంటకు 130 నుండి 160 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది.

AC డబుల్ డెక్కర్ రైలు గరిష్ట వేగం గంటకు 130 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలదు. అయితే ఇది సాధారణంగా చెన్నై- బెంగళూరు ట్రాక్‌లో లాగా గంటకు 105 నుండి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తుంది. భారతదేశం అంతటా ఎన్నో డబుల్ డెక్కర్ ట్రైన్స్ నడుస్తుండగా.. ఇదే అత్యంత వేగంగా వెళ్లే డబుల్ డెక్కర్ ట్రైన్.

వందే భారత్ రైలు గంటకు 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా రూపొందించినా.. గతేడాది నమోదైన సగటు వేగం గంటకు 83 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉంది. ఇది పేలవమైన ట్రాక్, మౌలిక సదుపాయాల కారణంగా దాని వినియోగం తగ్గిపోతుంది. దీని ఫలితంగా పేర్కొన్న వేగం, వాస్తవ వేగాల మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉంది.

రాణి కమలపతి, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ వందే భారత్ రైళ్లు ఇప్పటివరకు అత్యంత వేగవంతమైన వేగాన్ని చేరుకున్నాయి. తుగ్లకాబాద్-ఆగ్రా ట్రాక్‌పై గంటకు 160 కి.మీ. మేర ప్రయాణిస్తున్నాయి.  ఇది భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన వేగంగా నివేదించారు. 

డబుల్ డెక్కర్ రైలు ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లిన రికార్డు ఉంది. అయితే డబుల్ డెక్కర్ రైళ్లు ట్రాక్‌పై నిరంతరం ప్రయాణించడం వల్ల ఈ రేంజ్ వచ్చింది. అయితే డబుల్ డెక్కర్ రైళ్లు తరచుగా వేగ నిరోధకాలను ఎదుర్కొంటాయి. దీంతో అవి వాటి గరిష్ట వేగాన్ని చేరుకునే అవకాశం రాలేదు.

వందే భారత్ రైలు 52 సెకన్లలో గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగల సామర్థ్యం ఉంది. ప్రతి కోచ్ వేగాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి కింద మోటార్లు ఉంటాయి. డబుల్ డెక్కర్ రైళ్లు వేగాన్ని చేరుకోవడానికి ఎక్కువ దూరం నిరంతరం నడపాల్సి ఉంటుంది.

