Diwali Gift To Employees: 10 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు తీపికబురు.. 3 శాతం డీఏ పెంపు.. ఆ ఉద్యోగులకు సాలరీ బోనస్..!!

Gujarat DA hike 2025: దీపావళి పండుగకు ముందే.. గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త అందించింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలోని 9.5 లక్షలకు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కరువు భత్యం (Dearness Allowance)ను 3 శాతం పెంచింది. దీని తో పాటు, నాల్గవ తరగతి ఉద్యోగులకు రూ.7,000 అడ్‌హాక్ బోనస్ కూడా ప్రకటించింది.
జూలై 1, 2025 నుండి ఈ కొత్త డీఏ రేట్లు అమల్లోకి వస్తాయి. దీంతో జూలై నుండి సెప్టెంబర్ వరకు మూడు నెలల బకాయిలను కూడా ఒకేసారి అక్టోబర్ జీతంతో చెల్లించనున్నారు. 

ఈ నిర్ణయం వల్ల సుమారు 4.69 లక్షల మంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పంచాయతీ ఉద్యోగులు, సుమారు 4.82 లక్షల మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు నేరుగా ప్రయోజనం పొందనున్నారు.

ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫార్మ్ X (పూర్వపు ట్విట్టర్)లో ప్రకటించారు.  ఏడవ వేతన సంఘం ప్రకారం పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు 3శాతం డీఏ పెంపు, ఆరవ వేతన సంఘం ప్రకారం ఉన్న వారికి 5శాతం పెంపు అందజేస్తున్నాం” అని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏ పెంపు ప్రకటించిన తరువాత గుజరాత్ కూడా అదే విధంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం.

రాబోయే దీపావళి పండుగ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్లాస్-IV (నాల్గవ తరగతి) ఉద్యోగులకు రూ.7,000 అడ్‌హాక్ బోనస్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. 

ఈ బోనస్ రాష్ట్ర క్యాబినెట్, అసెంబ్లీ, పంచాయతీలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, ఎయిడెడ్ స్కూళ్లు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ బోర్డులు, కార్పొరేషన్లలో పనిచేసే సుమారు 16,921 మంది ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది.

ఇది గుజరాత్ ప్రభుత్వానికి ఈ ఏడాది రెండోసారి డీఏ పెంపు కావడం గమనార్హం. గతంలో మే నెలలో కూడా భూపేంద్ర పటేల్ ప్రభుత్వం ఏడవ వేతన సంఘం కింద ఉన్న ఉద్యోగులకు 2శాతం, ఆరవ వేతన సంఘం కింద ఉన్న వారికి 6శాతం డీఏ పెంపును ప్రకటించింది. ఆ పెంపు జనవరి 2025 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది.

దీపావళి పండుగ ముందు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం గుజరాత్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో సంతోషాన్ని నింపింది. అదేవిధంగా, రాజస్థాన్, బీహార్‌లలో కూడా ఇలాంటి డీఏ పెంపులు ఇటీవలే ప్రకటించడంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పండుగ సీజన్‌ను ఉద్యోగుల సంక్షేమ దిశగా మలుపు తిప్పుతున్నాయి.

Gujarat DA hike 2025 Gujarat government Diwali bonus Gujarat employees DA increase Bhupendra Patel government announcement Gujarat pensioners DA hike

