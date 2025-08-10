Double Jackpot To Govt Employees Finance Ministry Order Issued Two Allowance: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డబుల్ జాక్పాటిలాంటి వార్త. ఇకపై రెండు అలవెన్స్లు లభించనున్నాయి. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన ముఖ్యమైన ప్రకటనతో ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. ఇంతకీ ఏమిటా అలవెన్స్? ఎవరికీ అలవెన్స్ ఇస్తున్నారో తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డబుల్ జాక్పాట్ వార్త. అలవెన్సుల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక ముఖ్యమైన వార్త ఉంది. కొన్ని వర్గాల ఉద్యోగులకు రవాణా భత్యం రెట్టింపు లభించనుంది. ప్రభుత్వం ఈ మేరకు కీలక ప్రకటన చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో దివ్యాంగ ఉద్యోగులు ఉంటారు. డిసేబుల్డ్ కోటాలో ఎంపికైన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సాధారణ రేటుకు రెండింతలు రవాణా భత్యం అందించాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ ఆదేశాలను కచ్చితంగా పాటించాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలకు, విభాగాలకు ఆదేశించింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం దివ్యాంగుల ఉద్యోగుల కోసం ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. కొన్ని వికలాంగుల వర్గాల పరిధిలోకి వచ్చే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సాధారణ రేటు కంటే రెండింతలు రవాణా భత్యం లభిస్తుంది. ఈ సూచనను ఖచ్చితంగా పాటించాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలను కోరింది.
ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల జారీ చేసిన ఆఫీస్ మెమోరాండం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 15, 2022న జారీ చేసిన గత సూచనలను సవరిస్తూ వికలాంగుల వర్గాల కొత్త జాబితాను ప్రచురించారు. దీని కింద, ఉద్యోగులకు రెట్టింపు రవాణా భత్యం ఇస్తామని ఆర్థిక శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఏ దివ్యాంగ ఉద్యోగులు దీనికి అర్హులు? కొత్త ఉత్తర్వు ప్రకారం.. వికలాంగుల హక్కుల చట్టం- 2016 కింద కింది విభాగాల పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగులు ఇతర షరతులు నెరవేరితే ఈ సౌకర్యాన్ని పొందేందుకు దివ్యాంగ ఉద్యోగులు అర్హులు అవుతారు.
శరీరంలో బలహీనత (కుష్టు వ్యాధి, సెరిబ్రల్ పాల్సీ, మరుగుజ్జు, కండరాల బలహీనత, యాసిడ్ దాడి బాధితులు, వెన్నుపాము లోపాలు, గాయాలు), శారీరక వైకల్యంలో అంధత్వం, దృష్టి లోపం, వినికిడి లోపం, ప్రసంగం, భాషా బలహీనత, మేధో వైకల్యం, నిర్దిష్ట అభ్యాస రుగ్మత, ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ రుగ్మత వంటి వాటితో బాధిత ఉద్యోగులకు లబ్ధి జరగనుంది.
మానసిక అనారోగ్యం, దీర్ఘకాలిక నాడీ సంబంధిత పరిస్థితులు, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్, పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి మొదలైనవి.. రక్త సంబంధిత రుగ్మతలు, హిమోఫిలియా, తలసేమియా, సికిల్ సెల్ వ్యాధి, బహుళ వైకల్యాలు (చెవిటితనంతో సహా పైన పేర్కొన్న వాటిలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండటం) వంటి వాటితో ఉన్న ఉద్యోగులకు రెట్టింపు అలవెన్స్ లభించనుంది.
వికలాంగ ఉద్యోగులు ఉద్యోగం కోసం ప్రయాణం ఒక పెద్ద సవాలు. వారు ప్రయాణించడానికి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. వారి ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకున్న ప్రభుత్వం రవాణా భత్యాన్ని రెట్టింపు చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో దివ్యాంగ ఉద్యోగులకు భారీ ఉపశమనం లభిచంనుంది. వారికి ఆర్థిక సహాయం అందించడమే కాకుండా, సామాజిక చేరికను కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది.
దివ్యాంగ ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే కొన్ని అదనపు భత్యాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు డబుల్ రవాణా భత్యంపై స్పష్టమైన, అప్డేట్ చేసిన సూచన ఉంది. అన్ని రంగాలు సమానంగా ప్రయోజనాలను పొందగలవు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్య వికలాంగ ఉద్యోగుల జీవితాన్ని సులభతరం చేయడమే కాకుండా ఇతర ప్రభుత్వ విధానాలలో చేర్చే స్ఫూర్తిని కూడా బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ వివరాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల్లో జరుగుతున్న చర్చ ఆధారంగా అందించినది.