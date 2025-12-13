English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Venus Transit: శుక్ర సంచారంతో ఈ 6 రాశుల వారికి డబుల్ జాక్‌పాట్! నేటి నుంచి అద్భుతయోగం

Venus Transit: శుక్ర సంచారంతో ఈ 6 రాశుల వారికి డబుల్ జాక్‌పాట్! నేటి నుంచి అద్భుతయోగం

Double Jackpot To These Zodiac Signs Effect Of Venus Transit In Sagittarius: శుక్రసంచారం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తన్నుకుంటూ వస్తోంది. నేటి నుంచి వారికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభమవుతుంది. శుక్రుడు త్వరలో తన సొంత రాశి ధనుస్సులోకి ప్రవేశిస్తుండడంతో డిసెంబర్ చివరలో జరిగే ఈ సంచారం బృహస్పతి రాశిలో జరుగుతుంది. ఈ ఆరు రాశుల వారికి ఈ సంచారం నుంచి అద్భుత ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 
1 /7

జోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహ మార్పులు చాలా ముఖ్యమైనవి. జాతకంలో శుక్రుని అనుకూలమైన స్థానం, అనుకూలమైన గ్రహాల మద్దతు ఒకరికి లాభం, సంతోషం, అందాన్ని కలిగిస్తాయి. శుక్రుడి సంచార సమయం ఏ రాశులకు అనుకూలమైన సమయం లభిస్తుందో చూద్దాం. శుక్రుడు త్వరలో తన సొంత రాశి ధనుస్సులోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఇది సంపదకు అధిపతి అయిన బృహస్పతి రాశి. 

2 /7

మేషరాశి: తొమ్మిదో ఇంట్లో శుక్ర సంచారం మేషరాశి వారికి అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. విదేశీ ప్రయాణం, తీర్థయాత్ర లేదా ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన పనులు సజావుగా పూర్తవుతాయి. పూజ్యులైన తండ్రి లేదా గురువు/ మీ బాస్‌ల నుంచి ఆర్థిక ప్రయోజనం పొందుతారు. వివాహం, ప్రేమ సంబంధాలు సఫలీకృతం అవుతాయి. ఈ రాశి వారికి అదృష్టం, ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కలిగించే సమయం.

3 /7

వృషభ రాశి: ఎనిమిదో ఇంట్లో శుక్రుడు సంచరిస్తుండడంతో ఆకస్మిక ధన ప్రయోజనం కలగవచ్చు. ఊహించని రీతిలో లాభం లేదా లాటరీ వంటివి పొందవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమానుబంధాలు పెరుగుతాయి. వృషభ రాశివారికి ఇది ఆకస్మిక సంపద, ఆనందాన్ని కలిగించే సమయం.

4 /7

కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి ఆరో ఇంట్లో శుక్ర సంచారంతో దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంటే శత్రువులు, వ్యాధులు, రుణభారం నుంచి బయటపడతారు. న్యాయవివాదాలు వంటివి పరిష్కారమవుతాయి. కర్కాటక రాశివారికి మెరుగైన ఆరోగ్యం, విజయం, ఆర్థిక లాభాల సమయం.

5 /7

తుల రాశి: శుక్రుడు తులరాశి మూడో ఇంట్లో సంచరించడంతో వ్యక్తిగతంగా చాలా ప్రయోజనం పొందుతారు. చిన్న ప్రయాణాలు విజయవంతమై మీ తోబుట్టువుల నుంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. తుల రాశివారికి ధైర్యం ఇచ్చేరోజు. వ్యాపార సంబంధాల్లో లాభాలు వచ్చే సమయం ఇది.  

6 /7

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి రెండో ఇంట్లో శుక్రుడు సంచరించడంతో ఆర్థికపరంగా లబ్ధి పొందుతారు. మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. మీ మాటలు ఇతరులపై ప్రభావితం చేస్తాయి. కొత్త వస్తువులు అంటే వాహనం లేదా ఇల్లు కొనే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వృశ్చిక రాశివారు సంపద పొందే సమయం.

7 /7

మీనం: పదో ఇంట్లో మీనంలో శుక్ర సంచారంతో వృత్తిగతంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. పనిలో లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లో పదోన్నతి లభిస్తుంది. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. మీనం రాశివారికి వృద్ధిలోకి వచ్చే సమయం ఇది. కీర్తిని చేరుకోవడానికి ఒక స్వర్ణ యుగం

Venus Transit Sagittarius Zodiac signs Dobule Jackpot horoscope Rasi Phalalu today Horoscope December 13 Horoscope December 13 Rasiphalalu Budh gochar october 2025

Next Gallery

School Holiday: రేపు 2వ విడత పోలింగ్‌.. ఈరోజు స్కూళ్లు బంద్‌..! ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..