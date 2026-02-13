English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Double Rajayoga: 64 యేళ్ల తర్వాత డబుల్ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల కష్టాలు పరార్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..

Double Rajayoga: కుంభరాశిలో శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయికతో ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి నెలలో కుంభరాశిలో శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక జరుగబోతుంది. ఈ సంయోగంలో, అనేక శక్తివంతమైన గ్రహాలు కుంభరాశిలో కలిసి వస్తున్నాయి. ఇది అనేక రాశుల జీవితాల్లో పెను మార్పులను తెచ్చే ముఖ్యమైన యోగాలను క్రియేట్ చేయబోతుంది.
Double Rajayoga Effect 2026:గ్రహాల రాజుగా పిలువబడే సూర్యుడు ప్రస్తుతం కుంభరాశిలో సంచారము చేస్తున్నాడు. రాహువు, శుక్రుడు,  బుధుడు ఇప్పటికే ఈ రాశిలో సంచారం చేస్తున్నారు. కుంభరాశి శనిదేవుడిచే  పాలించబడుతుంది కాబట్టి, ఈ గ్రహాల ఉనికి త్రిగ్రహి యోగంతో పాటు  శుక్రాదిత్య యోగం వంటి శక్తివంతమైన కలయికలను సృష్టిస్తుంది. ఈ సంచారాన్ని చాలా శక్తివంతంగా పరిగణిస్తారు. ఈ దశ సానుకూల ఆలోచన, కొత్త అవకాశాలతో పాటు  జీవితంలోని వివిధ అంశాలలో గణనీయమైన పురోగతిని తీసుకురాబోతుంది. ఈ పోస్ట్‌లో, ఈ రెండు రాజయోగాల వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టం వరించబోతుందో చూద్దాం..

మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి.. ఈ రెండు శక్తివంతమైన రాజయోగాల కారణంగా  వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాల్లో ప్రయోజనాలను తీసుకు రాబోతున్నాయి. గత కొంత కాలంగా అనుభవిస్తున్న కష్టాలు తొలగిపోనున్నాయి. ఈ యోగం కారణంగా విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం  సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు వివిధ ఒప్పందాల ద్వారా ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. పని కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలను అందుకుంటారు. అదే సమయంలో, మీరు పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను అందుకుంటారు.   

ధనుస్సు రాశి..  ధనుస్సు రాశి వారికి, గ్రహ సంయోగాలు  అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే వారి దీర్ఘకాల కోరికలు నెరవేరవచ్చు. ఈ కాలంలో వారికి అదృష్టం యొక్క పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీని నుండి మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. విదేశీ ప్రయాణ యోగం కలగబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు పూర్తి చేయబడతాయి. పనిలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. ఈ రాశి వారి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఈ కాలంలో వారి జీవితం కొత్త శిఖరాలకు అందుకుంటుంది. ఈ కాలం ధనుస్సు రాశి వారికి  వ్యాపార పరంగా బాగుంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో వారి సంబంధం బలపడుతుంది. 

కర్కాటక రాశి..  ఈ రెండు రాజయోగాల వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి మానసిక స్పష్టతతో పాటు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాలలో అవకాశాలు పొందుతారు. ఈ కాలంలో, వారి కోరికలు చాలా నెరవేరవచ్చు. ఊహించని ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు.  వారి ప్రణాళికలన్నీ ఇప్పుడు పూర్తిగా విజయవంతం కానున్నాయి. వారి జీవితాల్లో ఊహించని వృద్ధికి అవకాశాలున్నాయి. కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.పిల్లల నుండి కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు. ఈ కాలంలో సమాజంలో వీరి గౌరవంతో పాటు  ఖ్యాతి పెరుగుతుంది. పాత పెట్టుబడులు కూడా వారికి ఆశించిన లాభాలను కలిగిస్తాయి. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ హిందూ పంచాంగాలు, గ్రహ గోచారంతో పాటు మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనిని జీ  న్యూస్ దీన్ని  ధృవీకరించడం లేదు. 

