Aadhaar: మీ ఆధార్‌కార్డును వాట్సాప్‌లోనే డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు.. కేవలం 2 నిమిషాల్లో ఇలా!

How To Download WhatsApp Aadhaar: ఆధార్ కార్డు మనదేశంలో ఒక గుర్తింపు కార్డు మాత్రమే కాదు. దీంతోపాటు సంక్షేమ పథకాలు కూడా పొందవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉంటారు. చిన్న.. పెద్ద అనే తేడా లేకుండా మన దేశంలో ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉన్నారు. చిన్నపిల్లలకు కూడా బాల్ ఆధార్ కార్డు జారీ చేస్తారు. అయితే ఈ ఆధార్ కార్డును మనం వాట్సాప్ లోనే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా ఫిజికల్ గా మనం ఆధార్‌ మనతోపాటు తీసుకువెళ్లాల్సిన పని ఉండదు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
మన దేశంలో బ్యాంకు పని నుంచి స్కూలు అడ్మిషన్‌ వరకు ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. అయితే మనతోపాటు ఎప్పుడూ ఆధార్ కార్డు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. ఇకపై మీ మొబైల్ లోనే ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది. వాట్సప్ లోనే సులభంగా ఆధార్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం 2 నిమిషాల్లో మీ వాట్సాప్ లో ఆధార్ కార్డు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది.   

 దీనికి ఎలాంటి యాప్ మీరు ఇన్ స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. కేవలం ఒక నంబర్ సేవ్ చేసుకోవాలి అదే 91-9013151515 ఈ నంబర్ మీ మొబైల్ కాంటాక్ట్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాట్సాప్‌ ఓపెన్ చేసి రిఫ్రెష్ చేసి 'Hi' అనే సందేశం ఈ నెంబర్‌కు పంపండి.   

 ఆ తర్వాత మీ చాట్ బాట్ లో డీజీ లాకర్ సేవల మెనూ కనిపిస్తుంది. డీజీ లాకర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అయితే దీనికి ముందే మీకు డిజీ లాకర్ కూడా కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్‌ నమోదు చేయాలి. ఆధార్ రిజిస్టర్‌ మొబైల్ నెంబర్ ఓటీపీ వస్తుంది. దీని నమోదు చేస్తే ధ్రువీకరణ అయిపోతుంది.  

మీకు సంబంధించిన పత్రాలన్నీ అక్కడ కనిపిస్తాయి. అందులో ఆధార్ ఎంపిక చేసుకొని పీడీఎఫ్‌ ఫార్మాట్లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఈ కార్డునే మీరు వాట్సాప్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మాత్రమే కాదు మీరు UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్లో కూడా ఆధార్ ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.  

 దీనికి మీరు ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి ఆధార్ డౌన్‌లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ ఆధార్ నంబర్ లేదా ఎన్రోల్మెంట్ ఐడి (EID)నెంబర్ లేదా వర్చువల్ ఐడి నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్ పై కనిపించే క్యాప్చ కోడ్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఓటీపీ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి.  

 అప్పుడు మీ ఆధార్ నెంబర్‌కు  ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసి మీ ఈ ఆధార్ పీడీఎఫ్‌ రూపంలో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా సులభంగా మీరు వెబ్‌సైట్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మీ ఆధార్ కార్డును డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.  

