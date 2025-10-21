Download Aadhaar Card With Phone Number: ఆధార్ కార్డును పలు విధాలుగా డౌన్లోడ్ చేసుకో పోవచ్చు. ఎక్కడ పడితే అక్కడికి తీసుకెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి, ప్రధానంగా మై గవర్నమెంట్ హెల్ప్ డెస్క్ చాట్ బాట్ డీజీ లాకర్ ద్వారా కూడా ఆధార్ కార్డు సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఆధార్ కార్డు మొబైల్ నెంబర్ తో మీది లింక్ అయి ఉంటే సులభంగా డీజీ లాకర్ వెబ్సైట్ లేదా డీజీ లాకర్ యాప్ ద్వారా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి వాట్సాప్ నంబర్ 91-9013151515 మొబైల్ నెంబర్ సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
మీ ఆధార్ కార్డు నెంబరు వాట్సాప్ ద్వారా సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే 9013151515 నెంబర్ సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అక్కడ మీరు డీజీ లాకర్ అకౌంట్ ఉంటే హాయ్ అని నమోదు చేసి మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తే మీ ఆధార్ కార్డు నెంబరు వాట్సాప్ ద్వారా సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే 9013151515 నెంబర్ సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ తో లింక్ అయిన దానికి వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఓటీపీ నమోదు చేస్తే మీ ఆధార్ కార్డు డీజీ లాకర్ ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని పాస్వర్డ్తో సేఫ్గా భద్రపరచుకోవచ్చు. పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఆధార్ కార్డు ఎక్కడంటే అక్కడ సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇది మాత్రమే కాదు ఎంఆధార్ యాప్ ద్వారా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వెరిఫికేషన్ పూర్తయి పోయిన తర్వాత ఈ ఆధార్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆధార్ కూడా ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ చేసుకొని సౌలభ్యం కల్పించింది యుఐడిఎఐ. 12 అంకెల మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి కూడా నమోదు చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
యూఐడీఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్లో మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా ఎం ఆధార్ యాప్, ఉమాంగ్ యాప్ లో కూడా ఆధార్ సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు. ఒక క్లిక్ ద్వారా పీడీఎఫ్ రూపంలో ఆధార్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది.
ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా మీరు వివిధ సేవలు కూడా పొందవచ్చు. ఇందులో ఆధార్ కార్డు కూడా ఉంది. పీఎఫ్ బ్యాలన్స్ చెక్ చేసుకునే సౌకర్యం కూడా కల్పించింది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఒక అధికారిక యాప్. మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా మీరు సులభంగా ఆధార్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీ ఆధార్ నెంబర్ లేకపోతే విఐడి నెంబర్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్ ఉపయోగించి ఆధార్ కార్డు సులభంగా పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.