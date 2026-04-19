Aadhaar Card: మొబైల్ నంబర్‌తో పనిలేకుండా ఆధార్ కార్డ్ డౌన్‌లోడ్.. ఈ ట్రిక్ మీకు తెలుసా?

Download Aadhaar Card Without Mobile Number: ఆధార్ కార్డు మనదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కలిగి ఉండాల్సిందే. అయితే మీ ఆధార్ మొబైల్ నెంబర్ తో లింక్ అయి ఉండకపోతే మీరు సింపుల్ గా కొన్ని టిప్స్ పాటించి సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా అర్జెంటు పని ఉన్నప్పుడు ఆధార్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణంగా అయితే ఓటీపీ తప్పనిసరి, ఈ ట్రిక్స్ తో సులభంగా ఆధార్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
 
 ఆధార్ వినియోగదారులకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అప్‌డేట్ తీసుకువస్తుంది యుఐడిఏఐ. సరికొత్త ఫీచర్ వల్ల మీరు మొబైల్ నెంబర్ తో లింక్ లేకుండా సులభంగా మీ ఆధార్ కార్డు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.  

 అధికారిక వెబ్‌సైటు ఓపెన్ చేసి 'ఆర్డర్ PVC కార్డ్' ఎంచుకోండి. అక్కడ మీ ఆధార్ నంబర్ లేదా ఎన్రోల్ ఐడి నంబర్ ఎంటర్ చేసి 'మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్‌ నాట్ రిజిస్టర్డ్' అని ఎంపిక చేసుకోండి. ఏదైనా ఇతర మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి దానికి ఓటిపి నమోదు చేసి పేమెంట్ చెల్లించండి.  

 దీనివల్ల కొన్ని రోజుల్లో మీకు ఆధార్ నంబర్ మీ ఇంటికి డెలివరీ అయిపోతుంది. దాన్ని ట్రాక్ చేయడానికి సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ (SRN) కూడా ఇస్తారు. అయితే డిజిటల్ కాపీ ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. డిజిటల్‌ రూపంలో కూడా మీరు ఆధార్ కార్డు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఓటిపి అవసరం లేదు.   

 ముందుగా ఆధార్ యాప్ ఇన్ స్టాల్ చేసి దాన్ని ఓపెన్ ఆధార్ డౌన్‌లోడ్ ఆప్షన్ అని ఎంపిక చేసుకొని మీ ఆధార్ నంబర్ లేదా ఈ ఐడి లేదా వీఐడి నెంబర్ నమోదు చేసి Allow Camera Acess ఎంపిక చేసుకొని పూర్తిగా Face Scan చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆధార్ పీడీఎఫ్ రూపంలో జనరేట్ అవుతుంది.   

 అయితే ఆధార్ పీడీఎఫ్ పాస్వర్డ్‌, మీ పేరు మొదటి నాలుగు నంబర్లతో పాటు పుట్టిన సంవత్సరం, ఫేస్ స్కానింగ్ కూడా క్లియర్‌గా ఉండాలి. కేవలం అప్‌డేట్ ఉన్న యాప్స్ మాత్రమే ఉపయోగించండి. లేటెస్ట్ బ్రౌజర్ వెర్షన్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడం బెట్టర్‌.

Aadhaar card download without mobile number download Aadhaar without OTP Aadhaar card PDF download trick UIDAI Aadhaar download guide

