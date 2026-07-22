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పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఫ్లాప్ ఇచ్చిన రాజశేఖర్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:00 AM IST

Pawan Kalyan Remakes Rajashekar Blockbluster: అవును పవన్ కళ్యాణ్‌కు సీనియర్ హీరో డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఫ్లాప్ ఇచ్చాడు. అవును పవర్ స్టార్ నటించిన ఓ ఫ్లాప్ సినిమా.. ఒకప్పటి యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ రాజశేఖర్ హీరోగా నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీకి ప్రీమేక్ అని చెప్పాలి. ఒకే స్టోరీ పాయింట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ రెండు సినిమాల్లేంటో చూద్దాం.. 

 

Ustaad Bhagat Singh Premake of Ankusham1/5

అంకుశం తరహా కథతో అంకుశం

Ustaad Bhagat Singh Premake of Ankusham: అవును పవన్ కళ్యాణ్ ఈ యేడాది హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో నటించిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా డాక్టర్ రాజశేఖర్ హీరోగా నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘అంకుశం’ సినిమాకు ప్రీమేక్ అని చెప్పాలి. 

Pawan Vs Rajashekar 2/5

పవన్ వర్సెస్ రాజశేఖర్

అంకుశం సినిమాతో పాటు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాల్లోని స్టోరీ లైన్ ఒక్కటే. అంకుశం సినిమాలో హీరో ఓ అనాథ. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌లో కూడా హీరో కూడా ఓ అనాథ. అంతేకాదు అంకుంశం ఓ మాస్టారు ఆధ్వర్యంలో పెరిగి పెద్దవాడై పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతాడు హీరో. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీలో కూడా హీరో ఓ మాస్టరి దగ్గర పెరిగి పెద్దవాడై పోలీస్ అధికారి అవుతాడు. ‘అంకుశం’ సినిమాలో తనకు ఓనమాలు నేర్పించిన గురువు రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు. ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాలో హీరో గురువు కూడా పాలిటిక్స్‌లో ప్రవేశించి సీఎం అవుతాడు. 

Ustaad Vs Ankusham 3/5

ఉస్తాద్ వర్సెస్ అకుంశం

అంకుశం సినిమాలో ముఖ్యమంత్రిని చంపాలని అతని రాజకీయ ప్రత్యర్దులు ప్లాన్ చేస్తారు. ఉస్తాద్ సినిమాలో కూడా సీఎంను హత్య చేయాలనే కుట్ర పన్నుతారు అతని ప్రత్యర్దులు. అంకుశంలో హీరో గురువు పాత్రలో దివంతగ యం.యస్.రెడ్డి నటిస్తే.. ఉస్తాద్ భగత్ సినిమాలో దర్శన నటుడు కే.యస్.రవికుమార్ యాక్ట్ చేశారు. 

Ustaad Bhagat Singh - Ankusham 4/5

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ - అంకుశం

ఈ రెండు సినిమాల్లో హీరో ముఖ్యమంత్రి ఎలా రక్షించాడనేదే క్లైమాక్స్. ఒరిజినల్ అంకుశం సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ చనిపోతుంది. కానీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాలో కథానాయకుడు పాత్ర చనిపోదు. దాదాపు అంకుశంతో పాటు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాల స్టోరీ లైన్ ఒకటే కానీ.. స్క్రీన్ ప్లే, హీరోను చూపించిన విధానం వేర్వేరుగా ఉన్నాడు. కానీ స్టోరీ పాయింట్ మాత్రం ఒక్కటే. 

 

Rajashekar - Chiranjeevi - Pawan 5/5

రాజశేఖర్ - చిరంజీవి - పవన్ కళ్యాణ్

ఇక డాక్టర్ రాజశేఖర్ నటించిన ఈ సినిమాను హిందీలో చిరంజీవి హీరోగా హిందీలో ‘ప్రతిబంద్‌’గా తెరకెక్కింది. తెలుగులో అంకుశం సినిమాను కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. హిందీ సినిమాను రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. హిందీలో కూడా ‘ప్రతిబంధ్’ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది.  అయితే చిరంజీవి ప్రతి బంధ్ అఫిషియల్ రీమేక్ అయితే.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా అనధికార రీమేక్ అని చెప్పాలి. మొత్తంగా అన్నయ్య చిరంజీవికి రాజశేఖర్ హిట్ అందిస్తే.. తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ కు ఫ్లాప్ ఇచ్చాడు.

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Tollywood

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