Cinnamon: గ్రీన్‌ టీలో చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడి వేసుకుని తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?

Green Tea With Cinnamon: జీర్ణ సమస్యలు తగ్గడానికి దాల్చిన చెక్కను ఉపయోగిస్తాం. అయితే, గ్రీన్ టీతో రెగ్యులర్గా ఈ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో ఏం మార్పు జరుగుతుంది తెలుసా?
దాల్చిన చెక్క మెటబాలిజం రేటును పెంచుతుంది. ఇది శరీర ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ప్రతిరోజూ మీరు తీసుకునే గ్రీన్ టీలో చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడి వేసుకుని తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
గ్రీన్ టీ మెటబాలిజం రేటును పెంచుతుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను కూడా పెంచుతుంది. కొవ్వును కరిగించేస్తుంది.
కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది.. దాల్చిన చెక్క సహజంగా సినమల్డిహైడ్, పాలీఫెనల్స్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది. గ్రీన్ టీ లో దాల్చిన చెక్క వేసుకుని తీసుకుంటే శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు కూడా పెరుగుతాయి.
ఇందులోని కెటచిన్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇది ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ నివారిస్తుంది.కెటచిన్స్ ఆర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా బ్లడ్ లిపిడ్ మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కూడా కలిగి ఉంటాయి. కొలెస్ట్రాల్ గుండె సమస్యలు తగ్గిస్తుంది. దాల్చిన చెక్క స్ట్రెస్ కూడా తగ్గిస్తుంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు ట్రైగ్లైజరైడ్స్ కూడా పెరుగుతాయి. గ్రీన్ టీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఇన్సూలిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో చిటికెడు దాల్చిన చెక్క వేసుకుని కలపాలి గ్రీన్ టీ కాసేపు డిప్ చేసిన తర్వాత తాగాలి.