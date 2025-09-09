English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Belly Fat Burning Tips: రాత్రిపూట గోరువెచ్చటి నీళ్లలో ఈ పొడి కలుపుకుని తాగితే.. కొండంత పొట్టైనా గోరంత అవ్వాల్సిందే..

1 /5

ఏమి తిన్నా కూడా.. ప్రస్తుతం చాలామందికి అది పోతే చుట్టూ కొవ్వు లాగా పేరుకు పోతోంది. అందుకే సాధారణమైన బరువైన తగ్గడం సులభం కానీ.. పొట్ట తగ్గించడం మాత్రం కష్టదాయకంగా మారుతుంది. 

2 /5

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు చెప్పబోయే పొడి.. రోజు రాత్రి తాగడం వల్ల.. ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలగడమే కాకుండా పొట్టు చుట్టూ ఎన్నో రోజుల నుంచి పేరుకుపోయిన కొవ్వుని కూడా కరిగించవచ్చు. 

3 /5

ఇందుకోసం కావాల్సిందల్లా ఒక్క దాల్చిన చెక్క మాత్రమే. ఈ చక్కని బాగా పొడి చేసుకుని.. ఆ పొడిని నీళ్ళల్లో వేసుకొని బాగా కాచి.. గోరువెచ్చగా రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు తాగాల్సి ఉంటుంది. 

4 /5

ఇలా తాగడం వల్ల.. దాల్చిన చెక్కలో ఉందే అధిక ఫైబర్.. పొట్ట చుట్టూ.. పేరుకుపోయిన కొవ్వుని తరిగిస్తూ వస్తుంది. 

5 /5

అంతేకాకుండా.. ఈ పొడి మెటబాలిజంను.. కూడా వేగవంతం చేస్తుంది.. రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ పొడి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణశక్తి సైతం మెరుగుపడుతుంది.

Next Gallery

RRB Update: రైల్వే అభ్యర్థులకు బిగ్ అప్‌డేట్.. RRB గ్రూప్ D ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసింది.. పరీక్ష విధానం, పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే..!