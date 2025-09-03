English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Liver Detox Drink: ఈ లివర్ డిటాక్స్ డ్రింక్ తాగితే.. పది రోజుల్లోనే అద్భుతం..!

Fatty Liver Remedy : ప్రస్తుతం  కాలేయంకి సంబంధించిన సమస్యలతో..ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఫ్యాటీ లివర్ అనేది ప్రస్తుతం పెద్ద మహమ్మారిగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు చెప్పబోయే డ్రింక్ తాగితే లివర్ కి సంబంధించిన ఎన్నో సమస్యలకు.. మనం త్వరగానే చెక్ పెట్టొచ్చు..
1 /5

కాలేయంకి సంబంధించిన వ్యాధులు ప్రస్తుతం ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్యాటీ లివర్ ఎంతోమందిని బాధపెడుతోంది. ఈ సమస్య వల్ల.. ప్రాణాలకు సైతం అపాయం ఉంటుంది. అందుకే కాలేయాన్ని ఆరోగ్యంగా చూసుకోవడం ఎంతో అవసరం. 

2 /5

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు చెప్పబోయే లివర్ డిటాక్స్ డ్రింక్ తాగడం వల్ల.. లివర్ ని శుభ్రపరచుకోవచ్చు. ఈ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవడం కోసం కేవలం మూడు పదార్థాలు ఉంటే చాలు. అవే అల్లం, పుదీనా, పసుపు.   

3 /5

ఈ డ్రింక్ తయారీకి ముందుగా పుదీనా కొద్దిగా అలానే అల్లం కొద్దిగా నీళ్లల్లో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ తర్వాత అందులో చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. 

4 /5

ఈ డ్రింకులో ఉండే అల్లం కాలేయ వాపును తగ్గిస్తుంది. ఇక పుదీనా జీర్ణక్రియ‌ను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇక పసుపులో ఉండే ఆంటీ బ్యాక్టీరియల్ క్వాలిటీ.. లివర్ లో ఉంది చదువు పదార్థాలను తొలగిస్తుంది.   

5 /5

కాబట్టి ఈ మూడిటిని కలిపిన ఈ డిటాక్ డ్రింక్ తీసుకోవడం వల్ల ఇవి శరీరం నుంచి విషాన్ని తొలగించడంలో ఎంతగానో.. సహాయపడతాయి.

Liver Detox Drink fatty liver remedy natural liver cleanse Liver Health Tips Home Remedy For Liver Ginger Mint Turmeric Drink

Next Gallery

Prabhas Marriage: &quot;ప్రభాస్ అంటే పిచ్చి.. పెళ్లి చేసుకుంటా&quot; టాలీవుడ్ బ్యూటీ స్టేట్‌మెంట్!!