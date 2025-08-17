How to Fix Period Delay: ఈ ఒక్క నీళ్లు తాగితే చాలు.. దెబ్బకు పీరియడ్స్ కరెక్ట్ తారీఖున రావాల్సిందే..

Periods Delay Solution
ఎంతోమంది అమ్మాయిలు ప్రస్తుతం పీరియడ్ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. సాధారణంగా పీరియడ్స్.. ప్రతి 30 రోజులకు లేదా ప్రతి 26 రోజులకు ఒకసారి రావాలి. కానీ చాలామందికి ఇది కరెక్ట్ తారీకున రాదు. కొంతమందికి ముందుగా లేదా కొంతమందికి తర్వాత వస్తూ ఉంటాయి..
పీరియడ్స్ కరెక్ట్ డేట్ లో రావడం కూడా.. చాలామందికి కష్టమే. సాధారణంగా 30 రోజులు లేదా 26 రోజులకు పీరియడ్స్ సైకిల్ రిపీట్ అవ్వాలి. కానీ చాలామందికి ఇది కొద్దిగా ముందుగా రావడం.. మరికొంతమందికి చాలా లేటుగా రావడం జరుగుతుంది.
లేటుగా వచ్చే వాళ్ళకి.. ఈ పీరియడ్ తారీకు వల్ల ఎన్నో సమస్యలు వచ్చి పడుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది.
అంతేకాదు పీరియడ్స్ లేట్ అయ్యేకొద్దీ.. మూడ్ స్వింగ్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. అందుకే.. ఈ సమస్య నుంచి తప్పుకోవాలి అంటే ఒక నీళ్లు తాగడం మంచిది అని చెబుతున్నాయి అధ్యయనాలు.
ఆ నీరు మరి ఏమిటో కాదు.. నానబెట్టిన నల్ల ఎండు ద్రాక్ష నీళ్ళు. నల్ల ఎండు ద్రాక్షాలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది హార్మోన్లు కరెక్ట్ గా పని చేసేలా చేయడంలో.. నెలసరి అసౌకర్యం తగ్గించడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
నల్ల ద్రాక్షాలు రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే ఆ నీళ్లు తాగాలి. ఇలా చెయ్యటం ద్వారా పీరియడ్స్ సమస్యల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.