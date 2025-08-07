Fruits juice for fatty liver and heart: రోజుకు ఈ పండు రసం తాగితే.. ఫ్యాటీ లివర్ నుంచి.. హార్ట్ స్ట్రోక్ వరకు అన్ని ఇక పరార్..

Mosambi juice for fatty liver
పండ్లు మన శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని పనులు మనల్ని ఎన్నో అనారోగ్యాల నుంచి బయటపడేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఒక పండు.. ప్రస్తుతం అందరూ ఎదుర్కొంటున్న ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య దగ్గర నుంచి..హార్ట్ స్ట్రోక్ వరకు.. అన్ని సమస్యలకు చెక్ పెడుతుంది..
ప్రస్తుత తరం వారు.. ఎక్కువగా బాధపడుతున్న సమస్యలలో.. ముందుగా వినిపించేవి ఫ్యాటీ లివర్ హాట్ స్ట్రోక్.. అయితే ఈ సమస్యలు అన్నిటికీ కూడా ఒక పండు పరిష్కారం ఇవ్వగలుగుతుంది అని మీకు తెలుసా..
అది మరేదో పండు కాదు..బత్తాయి పండు.. ఈ పండు జ్యూస్ ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ పండు ద్వారా శరీరానికి విటమిన్ సి కావలసిన అంత దొరుకుతుంది.
సాధారణంగా సిట్రస్.. ఫ్రూట్స్ మనకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందులో ప్రధానంగా బత్తాయి పండు చాలా ముఖ్యమైనది.
డయాబెటిక్ ఉన్నవాళ్ళకి కూడా ఈ పండు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇక చక్కెర కలుపుకోకుండా ఈ పండు రసం రోజు తాగితే..ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది.
అంతేకాదు.. ఈ పండు గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరచడం ద్వారా..హార్ట్ స్ట్రోక్ లాంటి సమస్యలను కూడా దూరం చేస్తుంది.