Drinking Too Much Water Side Effects: నీళ్లు.. శరీరంలో జీవక్రియలు సవ్యంగా జరగడానికి చాలా అవసరం. అలాగే, శరీరంలో విటమిన్లు, మినరల్స్, టాక్సిన్స్ కదలికకు నీరే ప్రధానం. ఇది శరీరం డీహైడ్రేట్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అందుకే, నిపుణులు సైతం రోజులో కనీసం 4 నుండి 5 లీటర్ల నీరు తాగాలని సూచిస్తున్నారు. దాంతో చాలా మంది నీళ్లు ఎక్కువగా తాగితే ఆరోగ్యంగా ఉంటామనే అపోహతో బ్రతికేస్తున్నారు. అయితే అవసరానికి మించిన నీటిని తాగడం వల్ల కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శరీర అవసరాని కంటే ఎక్కువ నీటిని తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలపై ఒత్తిడిని పెరుగుతుంది. ఎక్కువగా తాగిన నీటిని ఫిల్టర్ చేయడానికి కిడ్నీలు అధికంగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో కిడ్నీ ఫంక్షన్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. తరచూ మలమూత్ర సంబంధ సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు.
ఒక సాధారణ ఆరోగ్యవంతుడికి రోజుకు 6 నుంచి 8 సార్లు మూత్రవిసర్జన సాధారణం. కానీ నీళ్లు అధికంగా తాగడం వల్ల రోజు పొడవునా ఎక్కువ సార్లు వాష్రూమ్కు వెళ్లాల్సివస్తుంది. ఇది నిద్రకు అంతరాయం కలిగించవచ్చు. పబ్లిక్ ప్లేస్లలో అసౌకర్యంగా మారుతుంది.
నీళ్లు అధికంగా తాగితే, రక్తంలోని సోడియం స్థాయి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. దీన్ని జలవిసర్జిత సోడియం లోపం అని కూడా అంటారు. ఇది ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. తలనొప్పి, నీరసం, అలసట, ఉబ్బసం, గందరగోళం, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో చెవి తిరగడం వంటివి ఈ సమస్య యొక్క లక్షణాలు. కొన్ని సందర్భాలలో కోమాలోకి వెళ్లే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
శరీరంలో సోడియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఎలక్ట్రోలైట్లు సమతుల్యంలో ఉండాలి. కానీ, నీళ్లు అధికంగా తాగడం వల్ల ఈ సమతుల్యత తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా ముక్కునూడిపోవడం, పింజులాంటి అనుభూతి (చేతులలో/కాళ్లలో), గుండె దడ, ఛాతిలో అసౌకర్యం రావచ్చు.
ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడం వల్ల మధ్యలో నిద్ర లేచే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో నిద్రలేమి, మానసిక అలసటకు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి నీళ్లు మీ శరీరానికి ఎంత అవసరమో అంతే తాగండి. అధికంగా తాగి లేనిపోని సమస్యలు తెచ్చుకోకండి.