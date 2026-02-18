English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Drinking Water After Tea: టీ తాగిన వెంటనే నీళ్లు తాగితే పళ్లు ఊడిపోతాయా? నిజం ఇదే!

Drinking Water After Tea: టీ తాగిన వెంటనే నీళ్లు తాగితే పళ్లు ఊడిపోతాయా? నిజం ఇదే!

Drinking Water After Tea Is Good or Bad: మనలో చాలా మందికి టీ తాగడం అంటే చాలా ఇష్టం. రోజూ ఉదయాన్నే టీ తాగినిదే వారి దినచర్య మొదలవ్వదు. కొందరు రోజుకు ఒకసారి తాగితే కొందరు రోజుకు నాలుగు, ఐదు సార్లు తాగే వారు కూడా ఉన్నారు.  టీ తాగడం మంచిదే అయినా.. అతిగా ఏది తీసుకున్నా శరీరానికి హాని కలిగిస్తుంది.
మనలో చాలా మంది టీ తాగిన వెంటనే నీళ్లు తాగుతుంటారు. అలా చేసే వారికి మన పెద్దలు ఎవరో ఒకరు టీ తాగిన వెంటనే నీరు తాగొద్దని సలహ ఇస్తుంటారు. అలా నీళ్లు తాగడం వల్ల పళ్లు త్వరగా ఊడిపోతాయని వారు కారణంగా చెబుతుంటారు. అయితే అలాంటి ప్రచారం నిజమెంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మనం తాగే టీలలో అనేక రకాలు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా బ్లాక్ టీ, గ్రీన్ టీ వంటి వాటిలో అమైనో ఆమ్లాలు, క్యాటికిన్లు, విటమిన్స్ అనే ధాతువులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. క్యాన్సర్, ఉబకాయాన్ని నిరోధించేందుకు టీ చాలా మంచిది. 

కానీ, మనం తాగే టీ పొడుల్లో మాత్రం కెఫిన్ అనే ధాతువుతో పాటు ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందట. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో టీ ఎక్కువగా తాగకపోవడమే మంచిదట. 

ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఉన్న టీ పొడుల్లో పంటిపై గార పట్టించే మిశ్రమాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పరిశోధనల్లో తేలిందట. కాబట్టి, అతిగా టీ తాగడం వల్ల పళ్లు పసుపు రంగులో మారే అవకాశం ఉంది.

అయితే టీ తాగిన తర్వాత నీళ్లు తాగితే పళ్లు ఊడిపోతాయని చాలా మంది అంటుంటారు. కానీ, ఇందులో ఏ మాత్రం నిజం లేదని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. టీ తాగిన తర్వాత నీళ్లు పుక్కిలించడం వల్ల దంతాలపై మరకలు ఏర్పడకుండా ఉంటుందే కానీ పళ్లు ఊడిపోవట.

