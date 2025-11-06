Drinks for Weight Loss: విస్కీ, బీరు పక్కనపెట్టి ఇది తాగితే పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు వెన్నపూసలా కరిగిపోతుంది!

Top 5 Drinks for Weight Loss: బరువు పెరగడం, ఊబకాయంతో బాధపడేవారిలో ఒక సాధారణ వాదన ఏమిటంటే, మనం ఏమి చేసినా, బరువు తగ్గట్లేదు అని అంటారు. అయితే ఇంట్లో తయారు చేసుకునే కొన్ని పానీయాలు, తమ పొట్ట కొవ్వును సులభంగా కరిగిస్తుంది.
కఠినమైన ఆహారం పాటిస్తున్నప్పటికీ, జిమ్కు వెళ్లి, వ్యాయామం చేసినప్పటికీ, బరువు తగ్గడం లేదు. చాలా మంది పొట్ట కొవ్వు కరగడం లేదని చెబుతారు. అయితే, ప్రతిరోజూ ఐదు రకాల పానీయాలు తాగడం ద్వారా, మీరు సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. అటువంటి పానీయాల గురించి ఇక్కడ సమాచారం ఉంది.
ఒక చెంచా మెంతులు ఒక గ్లాసు నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టి, ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఈ నీటిని త్రాగాలి. నానబెట్టిన మెంతిని నమిలి తినడం వల్ల కొన్ని రోజుల్లోనే బరువు తగ్గుతారు.
ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక చెంచా జీలకర్రను రాత్రంతా నానబెట్టి, ఆ నీటిని కొద్దిగా వేడి చేసి, వడకట్టి, ఉదయం త్రాగాలి. దీనివల్ల కడుపులో పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరిగి, పొట్ట ఫ్లాట్గా మారుతుంది.
ప్రతిరోజూ భోజనం తర్వాత, మజ్జిగలో కొద్దిగా అల్లం వేసి తరచుగా త్రాగండి. ఇది బొడ్డు చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును కరిగించడానికి ప్రభావవంతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.
సాయంత్రం వేళల్లో సాధారణ కాఫీ లేదా టీకి బదులుగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక వరం లాంటిది కాదు.
రాత్రి పడుకునే ముందు దాల్చిన చెక్క టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో నిల్వ ఉన్న అనవసరమైన అదనపు కొవ్వును కరిగించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. (గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)