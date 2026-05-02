Dropout superstars: కోట్లాది అభిమానులున్న ఈ సూపర్ స్టార్స్ కాలేజీ డ్రాప్ ఔట్స్ అని తెలుసా..!

Dropout superstars: చదువు లేని వాడివని దిగులు చెందకు. సామాన్యుల జీవితాలు బాగు పడాలంటే చదవుకు మించిన ఆయుధం ఏది లేదు. కానీ జీవితంలో పైకి రావాలంటే చదవుకుంటే మాత్రమే సరిపోదు. కొన్నిసార్లు పరిస్థితుల ప్రభావం కారణంగా మధ్యలోనే కాలేజీ డ్రాప్ ఔట్స్ అయి బాలీవుడ్ ను ఏలుతున్న స్టార్స్ ఉన్నారు.
దీపికా పదుకొణే.. బాలీవుడ్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే హీరోయిన్ దీపికా పడుకోన్. బెంగళూరులోని మౌంట్ కార్మెల్ కాలేజీలో చదువుకున్నారు. ఆమె బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ డిగ్రీని మధ్యలో ఆపేసారు. ఆ కాలంలోనే మోడలింగ్, నటనపై తనకున్న అభిరుచిని కొనసాగించడానికి చదువును మధ్యలోనే వదిలేశారు.
ఆమిర్ ఖాన్ : బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ గా పేరు తెచ్చుకున్న ఆమీర్ ఖాన్.. తన ప్రీ-ప్రైమరీ విద్యను జెబి పెటిట్ స్కూల్లో చేశారు. ఆ తర్వాత బాంద్రాలోని సెయింట్ ఆన్స్ హైస్కూల్లో ఎనిమిదో తరగతి వరకు చదివి, తన తొమ్మిది, పదో తరగతులను మహిమ్లోని బాంబే స్కాటిష్ స్కూల్లో పూర్తి చేశారు. ఆయన రాష్ట్ర స్థాయి టెన్నిస్ ఛాంపియన్. అటు ముంబైలోని నర్సీ మోంజీ కాలేజీలో పన్నెండవ తరగతి పూర్తి చేసారు. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడంతో చదవును మధ్యలో ఆపేసాడు.
జీక్యూ ఇండియా ప్రకారం, ఆమిర్ ఖాన్ నికర ఆస్తి విలువ రూ. 1,862 కోట్లు ఉందట. ఫోర్బ్స్ ప్రకారం, ఆయన ఒక సినిమాకు రూ. 100 కోట్ల నుండి రూ. 275 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం.
రణ్బీర్ కపూర్.. రణబీర్ కపూర్ న్యూయార్క్లోని స్కూల్ ఆఫ్ విజువల్ ఆర్ట్స్లో చదివారు. లీ స్ట్రాస్బర్గ్ థియేటర్ అండ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక కోర్సును చేశారు. అయితే డిగ్రీ విద్యను మాత్రం పూర్తి చేయలేకపోయారు. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ అగ్రహీరోగా సత్తా చాటుతున్నాడు.
ప్రియాంక చోప్రా.. దేశీ గర్ల్ ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్, ముంబైలోని జై హింద్ కాలేజీలో చదువకున్నారు. కానీ 2000లో మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ గెలుచుకున్న తర్వాత మోడలింగ్లో కెరీర్ను ఎంచుకుంది. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో ఛాన్సులు రావడంతో చదువును మధ్యలోనే వదిలేశారు.
సల్మాన్ ఖాన్.. సల్మాన్ ఖాన్ ముంబైలోని బాంద్రాలో ఉన్న సెయింట్ స్టానిస్లాస్ హైస్కూల్లో తన స్కూలింగ్ పూర్తి చేశారు. గతంలో, అతను తన తమ్ముడు అర్బాజ్తో కలిసి గ్వాలియర్లోని సింధియా పాఠశాలలో కొన్నేళ్లు చదువుకున్నాడు. అతను ముంబైలోని సెయింట్ జేవియర్స్ కళాశాలలో చేరాడు. సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడంతో మధ్యలోనే మానేశాడు. ఈ రోజు, అతను మన దేశంలోని అతిపెద్ద సూపర్స్టార్లలో ఒకడు.
కంగనా రనౌత్.. కంగనా రనౌత్ మొదట్లో డాక్టర్ కావాలనుకుంది. అయితే, ఆమె కళాశాల చదువును మధ్యలోనే మానేసి, మోడలింగ్ పై దృష్టి సారించింది. ఆ తర్వాత నటనలో రాణించడానికి ఢిల్లీకి వెళ్లింది.అక్కడ నుంచి వరుస అవకాశాలు ఆమెను తలుపు తట్టాయి. అంతేకాదు ప్రస్తుతం బీజేపీ ఎంపీగా గెలిచి రాజకీయాల్లో రాణిస్తోంది.
కరీనా కపూర్.. తమ్ముడు రణ్ బీర్ కపూర్ కంటే ముందు సినిమాల్లో లేడీ సూపర్ స్టార్ గా రాణించింది. ముందుగా కరీనా చదవు జమ్నాబాయి నర్సీ స్కూల్లో జరిగింది. ఆ తర్వాత డెహ్రాడూన్లోని వెల్హామ్ గర్ల్స్ స్కూల్లో చదువుకుంది. వెల్హామ్ నుండి పట్టభద్రురాలైన తర్వాత, ఆమె ముంబైకి తిరిగి వచ్చి మిథిబాయి కళాశాలలో రెండు సంవత్సరాలు కామర్స్ చదువను మధ్యలో ఆపేసింది. ఆమె నటనపై తనకున్న ఆసక్తితో సినిమాలనే కెరీర్ గా ఎంచుకుంది.