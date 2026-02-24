English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Dry Anjeer: సాయంత్రం స‌మ‌యంలో స్నాక్స్‌కి బదులుగా వీటిని తినండి.. ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివంటే..?

Dry Anjeer: సాయంత్రం స‌మ‌యంలో స్నాక్స్‌కి బదులుగా వీటిని తినండి.. ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివంటే..?

Dry Anjeer Benefits: సాయంత్రం అయితే చాలా మంది స్నాక్స్ తింటారు. అందులో జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. కానీ ఇలాంటివి ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయి. ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు, ఇతర రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే సాయంత్రం స్నాక్స్‌గా కూడా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది. అలాంటి ఆరోగ్యకరమైన వాటిలో అంజీర్ చాలా మంచి ఎంపిక.
 
1 /5

ఈ రోజుల్లో డ్రై ఫ్రూట్స్‌గా అంజీర్‌ని చాలా మంది తింటున్నారు. కానీ దీన్ని సాయంత్రం స్నాక్స్‌గా కూడా తీసుకోవచ్చు. రోజుకి రెండు, మూడు అంజీర్ పండ్లను ఉదయం నీటిలో నానబెట్టి సాయంత్రం తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

2 /5

అంజీర్‌లో ఐరన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల రక్తహీనత తగ్గుతుంది. శరీరంలోని కణాలకు ఆక్సిజన్ బాగా అందుతుంది. అందువల్ల ఆయాసం, అలసట, నీరసం రాకుండా ఉంటుంది. అంజీర్‌లో ఫాస్ఫరస్, మాంగనీస్ వంటివి ఎముకలను బలంగా చేస్తాయి. ఎముకల నిర్మాణానికి సహాయపడతాయి. శరీరానికి శక్తిని ఇస్తాయి. మెటబాలిజం మెరుగవుతుంది. రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.  

3 /5

అంజీర్‌లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో వాపులు, ఇన్ఫెక్షన్లు, నొప్పులు రాకుండా కాపాడతాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ ను తగ్గించి క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు రాకుండా నిరోధిస్తాయి. అంజీర్ లో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువ. ఇది జీర్ణ వ్యవస్థను సరిగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది.   

4 /5

అంజీర్ తినడం వల్ల ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలకు కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంజీర్ లో క్యాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఎముకలు, దంతాలు బలంగా ఉండేలా చేస్తుంది. కండరాలు గట్టిగా మారి, నొప్పులు తగ్గుతాయి. పొటాషియం ఉండటం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది.   

5 /5

అంజీర్‌లో మెగ్నీషియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో అనేక జీవక్రియలకు సహాయపడుతుంది. అందుకే సాయంత్రం స్నాక్స్‌గా అంజీర్ తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. రుచికరంగా ఉండటమే కాదు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను కూడా అందిస్తుంది.

Dry Anjeer Benefits Health Benefits Of Dry Anjeer Dry Anjeer Dry Figs Dry Figs Benefits Health Benefits Of Dry Figs

Next Gallery

Star Heroine: అర్థరాత్రి అయినా అతనే కావాలి.. ఆయనకే వీడియో కాల్ చేస్తాను అంటున్న స్టార్ హీరోయిన్..!