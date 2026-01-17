Lava Blaze Duo 3 5G: చీప్‌ ధరకే డబుల్‌ డిస్ల్పే Lava Blaze Duo 3 5G మొబైల్ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్ అదుర్స్!

Lava Blaze Duo 3 5G Launch Date In India: భారత మార్కెట్లోకి లావా కంపెనీ అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని జనవరి 19వ తేదీన అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ లావా బ్లేజ్ డుయో 3 స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Lava Blaze Duo 3 5G Launch Date: ప్రముఖ భారతీయ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ కంపెనీ లావా త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ లావా బ్లేజ్ డుయో 3 పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇందులో అద్భుతమైన డ్యూయల్ రియల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ విడుదలకు ముందే మార్కెట్లో మంచి ప్రజాదరణ పొందింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
లావా బ్లేజ్ డుయో 3 (Lava Blaze Duo 3 5G) స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన టీజర్ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ లో రన్ అవుతుంది. అయితే విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ తో పాటు స్పెసిఫికేషన్స్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. దీనిని బట్టి చూస్తే ఈ మొబైల్ చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్స్ తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రముఖ లావా బ్లేజ్ డుయో 3 స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ లావా అధికారికంగా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ 3 మొబైల్ జనవరి 19వ తేదీన లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే టీజర్ పోస్టును కూడా అందుబాటులో ఉంచి. దీన్ని బట్టి చూస్తే, ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్ తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీని వెనక భాగంలో LED ఫ్లాష్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ లావా బ్లేజ్ డుయో 3 మొబైల్ ను కంపెనీ చాలా అద్భుతమైన 6.6-అంగుళాల పూర్తి HD+ AMOLED ప్రధాన డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది గరిష్టంగా 1,000 నిట్ల బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైన నలుపు రంగులో కనిపించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో వెనక భాగంలో కూడా ప్రత్యేకమైన స్క్రీన్ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ లావా బ్లేజ్ డుయో 3 స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలోని కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX752 ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉన్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా అదనంగా మరో ప్రత్యేకమైన కెమెరా కూడా ఉంటుంది. ఇక ఇందులో వీడియో కాలింగ్ కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ కాబోతోంది.
ఈ లావా బ్లేజ్ డుయో 3 (Lava Blaze Duo 3 5G) మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీ 33 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంటి స్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో వచ్చి అదనపు డిస్ప్లే 1.58-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ ధర పరంగా చూసిన చాలా తక్కువ ధరలోనే ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మరిన్ని వివరాలను కంపెనీ అతి త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.