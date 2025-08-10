English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Interest Free Loans: వడ్డీ లేని లోన్.. ఇది కదా సార్ బ్యాంక్ ఆఫర్ అంటే.. డోంట్ మిస్ ది ఛాన్స్..!!

Interest Free Loans: మనదేశంలో బ్యాంకుల్లో లోన్ తీసుకోవాలంటే వడ్డీ చెల్లించాల్సిందే. బ్యాంకుల్లోనే కాదు ఇతర సంస్థల్లో తీసుకున్నా వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ బ్యాంకుల్లో లోన్ తీసుకుంటే అసలు వడ్డీ చెల్లించాల్సిన అవసరమే ఉండదు. మీరు ఒక్క రూపాయి కూడా వడ్డీ చెల్లించాల్సిన పనిలేదు. ఏ బ్యాంకులు..ఎక్కడ ఉన్నాయి.. తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీలోకి వెళ్లాల్సిందే. 
 
Interest Free Loans: ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యాంకుల పునాది వడ్డీలే అని చెప్పవచ్చు. బ్యాంకుల ఖాతాలు, డిపాజిట్లపై వడ్డీని చెల్లిస్తుంటాయి. లోన్స్ పై వడ్డీని కూడా వసూలు చేస్తుంటాయ. బ్యాంకుల ఆదాయంలో ఎక్కువగా రిటైల్ లోన్స్ ద్వారానే వస్తుంటాయి. కానీ ప్రపంచంలో వడ్డీ చెల్లించని లేదా వసూలు చేయని బ్యాంకులు ఇస్లామిక్ బ్యాంకులు మాత్రమే అని చెప్పవచ్చు. నిజానికి ఇస్లాంలో రిబా అంటే వడ్దీని హరామ్ గా పరిగణిస్తుంటారు. కాబట్టి ఇస్లామిక్ బ్యాంకులు వడ్డీ రహిత సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంటాయి.   

ఇస్లామిక్ బ్యాంకింగ్ పై గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ రిపోర్టు ప్రకారం ప్రపంచంలో ఇస్లామిక్ ఫైనాన్స్ వేగంగా డెవలప్ అవుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాదిగా ఇస్లామిక్ బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి. మధ్య ప్రాచ్యం, ఆగ్నేయాసియాలోని ముస్లిం దేశాల్లోని మతపరమైన కస్టమర్లకు మాత్రమే పరిమితం అవ్వగుండా యూరప్, ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఉత్తర అమెరికాలోనూ పనిచేస్తుంది. ఇస్లామిక్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ గురించి ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

ఇస్లామిక్ బ్యాంకింగ్ లేదా ఫైనాన్స్ అంటే ఇస్లామిక్ చట్టం ప్రకారం పనిచేసే ఆర్థిక లావాదేవీలు, బ్యాంకింగ్ ను నిర్వహించేందుకు ఒక మార్గం అని చెప్పవచ్చు. ఇస్లామిక్ ఫైనాన్స్ 30ఏళ్ల క్రితం ఉనికిలోకి వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఇది 3.96ట్రిలియన్ల డాలర్ల పరిశ్రమ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1650కిపైగా ప్రత్యేక సంస్థలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఇస్లామిక్ ఫైనాన్స్ పరిశ్రమ మొత్తం ఆస్తుల విలువ 2.7 ట్రిలియన్ డాలర్లు. 2023 స్టేట్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఇస్లామిక్ ఎకానమీ రిపోర్టు ప్రకారం మొత్తం షరియా కంప్లైంట్ ఆస్తు 2026 నాటికి 5.95 ట్రిలియన్ డాలర్ల వరకు పెరుగుతాయని అంచనా. సాంప్రదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పోలిస్తే ఇస్లామిక్ ఫైనాన్స్ అనేది శరవేగంగా విస్తరిస్తోందని చెప్పవచ్చు. 

ఇస్లామిక్ బ్యాంకింగ్ లో వడ్డీపై ఉండదు ఇష్లామిక్ ఫైనాన్స్ అనేది అతిపెద్ద లక్షణం వడ్డీపై నిషేధం. ఆర్థిక ద్రుక్కోణం నుంచి దీని అర్థం బ్యాంకు, కస్టమర్ లేదా రిబా వసూలు చేయడం లేదా చెల్లించడం నిషేధం. షరియా కంప్లైంట్ బ్యాంక్ వడ్డీ ఆధారిత లోన్స్ జారీ చేయదు. వడ్డీ వసూలు చేయనప్పుడు లేదా చెల్లించనప్పుడు బ్యాంకు ఎలా డబ్బు సంపాదిస్తుందన్న ప్రశ్న రావడం కామన్.   

ఇస్లామిక్ బ్యాంకులు తమ కస్టమర్లకు లోన్ మీద డబ్బు ఇవ్వడానికి బదులుగా కస్టమర్ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్న ఉత్పత్తిని ఊదాహరణకు కారు, ఇల్లు లేదా ఇతర ఉత్పత్తి కొనుగోలు చేస్తాయి.బ్యాంకు ఈ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత వాటిని కస్టమర్లకు లీజుకు ఇస్తుంది. లేదంటే వాయిదాల్లో కస్టమర్ కు తిరిగి విక్రయిస్తుంది. సాధారణంగా ప్రారంభ మార్కెట్ విలువ కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీని ఫలితంగా లాభం పొందుతాయి

వడ్డీ రేట్ల నుంచి ప్రయోజనం పొందే బదులుగా ఇస్లామిక్ బ్యాంకులు తమ కస్టమర్ల డబ్బును ఆస్తి లేదా వాణిజ్య ఆస్తులను కొనుగోలు చేసేందుకు కస్టమర్ లోన్ ను విజయవంతంగా తిరిగి చెల్లించినప్పుడు లాభం పొందేందుకు ఉపయోగిస్తాయి. అయితే ఇస్లామిక్ బ్యాంకులు మద్యం, వ్యాపారం, పందుల పెంపకం, ఆయుధాల తయారీ, జూదం వంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు కొన్ని రకాల లోన్స్ ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తాయి.   

