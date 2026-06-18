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Dubai Petrol Pump Worker Salary: దుబాయ్ పెట్రోల్ బంకుల్లో పనిచేసే కార్మికులు జీతాలు ఎంతుంటాయో తెలుసా?

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:39 PM IST

Dubai Petrol Pump Worker Salary: భారత్ నుంచి గల్ఫ్ దేశాలకు ముఖ్యంగా దుబాయ్ కు వలస వెళ్లేవారి సంఖ్య లక్షల్లో ఉంటుంది. ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది కార్మికులు ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్తుంటారు. అందులో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేలాదిమంది ఉంటారు. అయితే మన దేశం నుంచి వలస వెళ్లిన కార్మికుల్లో చాలా మంది అక్కడి పెట్రోల్ పంపుల్లో పనిచేస్తుంటారు. మరి దుబాయ్ పెట్రోల్ బంకుల్లో పనిచేసే కార్మికులకు నెలకు ఎంత జీతం ఉంటుంది.. వారికి మిగతా అలవెన్సులు ఎలా ఉంటాయి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

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దుబాయ్పె ట్రోలో పంపుల్లో పనిచేసే కార్మికులకు జీతం

దుబాయ్ లోని పెట్రోలో పంపుల్లో పనిచేసే కార్మికులకు ఎంత జీతం చెల్లిస్తారో తెలుసా. భారత్, పాకిస్తాన్, నేపాల్ వంటి దేశాల నుంచి వలస వచ్చిన వారు అక్కడ పెట్రోల్ పంపుల్లో పనిచేస్తుంటారు. అయితే పెట్రోల్ పంపుల్లో పనిచేస్తూ వారు ఎంత సంపాదిస్తారు అన్నదే ఇప్పుడు ప్రశ్న. అక్కడి ఉపాధి వ్యవస్థ ఎలా ఉంది.. వారు ఎంత సంపాదిస్తారో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

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భారతదేశంలో ఇండియన్ ఆయిల్

భారతదేశంలో ఇండియన్ ఆయిల్,  భారత్ పెట్రోలియం కంపెనీలకు పెట్రోల్ పంపులు ఉన్నట్లే, దుబాయ్‌లో కూడా ADNOC, ENOC, ఎమరాట్, ఇతర కంపెనీల పంపులు ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలు వినియోగదారులకు పెట్రోల్ సరఫరా చేసే ఫ్యూయల్ స్టేషన్లను నిర్వహిస్తాయి.

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నేపాల్, పాకిస్తాన్, భారతదేశం, ఫిలిప్పీన్స్

ఈ పంపులు కార్ వాషింగ్, టైర్ ప్రెజర్, పెట్రోల్ ఫిల్లింగ్, క్యాషియరింగ్ వంటి అనేక రకాల ఉద్యోగాలను అందిస్తాయి. ఈ ఉద్యోగాలకు సాధారణంగా నేపాల్, పాకిస్తాన్, భారతదేశం, ఫిలిప్పీన్స్ నుండి కార్మికులను నియమిస్తారు

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దుబాయ్‌లోని ఇంధన కేంద్రాలలో ఉద్యోగాలు

దుబాయ్‌లోని ఇంధన కేంద్రాలలో ఉద్యోగాలు రెండు విధాలుగా లభిస్తాయి. ఈ కంపెనీలు నేరుగా ఉద్యోగులను నియమించుకుంటాయి, మరికొన్ని సందర్భాల్లో థర్డ్-పార్టీ కంపెనీలు కూడా ఇంధన కేంద్రాల కోసం నియామకాలు చేపడతాయి. ఈ ఉద్యోగాల నియామకం రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది. కొన్ని కంపెనీలు ఉద్యోగులకు జీతం చెల్లించి, ఆహారం, వసతిని కల్పిస్తాయి. మరికొన్ని కేవలం జీతం మాత్రమే అందించి, ఉద్యోగులే వారి వసతిని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 

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12వ తరగతి లేదా హైస్కూల్ ఉత్తీర్ణత అవసరం

ఈ ఉద్యోగాలకు 12వ తరగతి లేదా హైస్కూల్ ఉత్తీర్ణత అవసరం అవుతుంది. అదనంగా, ప్రాథమిక ఆంగ్ల భాషా పరిజ్ఞానం, కొంత కస్టమర్ సర్వీస్ అనుభవం కూడా అవసరం ఉంటుంది. శారీరక దృఢత్వం ఉన్నవారికి, 35 సంవత్సరాల లోపు వయస్సు ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.   

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60,000 రూపాయల వరకు సంపాదిస్తారు. 

జీతం పరంగా చూస్తే, కార్ వాషర్లు తక్కువ సంపాదిస్తారు. అయితే క్యాషియర్లు ఎక్కువ సంపాదిస్తారు. ఈ జీతాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా, ఒక ఫ్యూయల్ స్టేషన్ కార్మికుడు 1000-1200 AED నుండి 2000 AED వరకు సంపాదిస్తాడు. ఆహారం,  వసతి కల్పించని కంపెనీలు 2400 AED వరకు చెల్లించగలవు. భారతీయ కరెన్సీలో, సగటు నెలసరి జీతం 40,000 రూపాయలు. కొన్ని పంపుల వద్ద 60,000 రూపాయల వరకు సంపాదిస్తారు. 

TAGS:
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