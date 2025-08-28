English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dubai Princess: దుబాయ్ ప్రిన్సెస్ ప్రేమ కథా చిత్రమ్.. భర్తకు ఇన్‌స్టాలో డివోర్స్.. ర్యాపర్‌తో ఎంగేజ్మెంట్‌ చేసుకున్న యువరాణి

Dubai Princess Sheikha Mahra Engagement: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా భర్తకు డివోర్స్ ఇచ్చి సంచలనం సృష్టించిన.. దుబాయ్‌ ప్రిన్సెస్ షేక్‌ మెహ్రా మొహమ్మద్‌ రషీద్‌ అల్‌ మక్తోమ్‌ రెండో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యింది. ప్రముఖ ర్యాపర్‌ ఫ్రెంచ్‌ మోంటానాతో ఏడడుగులు వేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. తాజాగా వీరిద్దరూ ఎంగేజ్మెంట్‌ చేసుకున్న ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.
 
1 /5

దుబాయ్ యువరాణి షేక్ మెహ్రా మొహమ్మద్ రషీద్ అల్ మక్తోమ్ తన భర్తకు సోషల్ మీడియా ద్వారా విడాకులు ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇప్పుడు ఆమె ప్రముఖ ర్యాపర్ ఫ్రెంచ్ మోంటానాతో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైంది. వీరు ఇటీవల నిశ్చితార్థం కూడా చేసుకున్నారని ర్యాపర్ ప్రతినిధి తెలిపారు.   

2 /5

మెహ్రా తన భర్తతో విడిపోయిన కొద్ది రోజులకే ఫ్రెంచ్ మోంటానాతో దుబాయ్ వీధుల్లో చెట్టాపట్టాలేసుకొని తిరిగింది. వీరు మొరాకోలోని రెస్టారెంట్లు, మసీదులను తరచుగా సందర్శిస్తూ కనిపించారు. ఈ జంట జూన్‌లో జరిగిన పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో కలిసి కనిపించడంతో.. వీరు ప్రేమలో ఉన్నారనే పుకార్లు బలపడ్డాయి. భర్తకు విడాకులు ఇవ్వడానికి ఇది కూడా కారణమని వదంతులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఏకంగా ఎంగేజ్మెంట్‌ చేసుకుని అందరికీ షాకిచ్చారు.   

3 /5

షేక్ మెహ్రా దుబాయ్ పాలకుడు, యూఏఈ ప్రధానమంత్రి షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ రషీద్ అల్ మక్తోమ్ కుమార్తె. 2023 మేలో దుబాయ్‌కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకుంది షేక్ మెహ్రా.  గతేడాది వీరికి ఓ పాప కూడా జన్మించింది. అయితే ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకే తన భర్తకు డివోర్స్ ఇస్తున్నట్లు షేక్‌ మెహ్రా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది.   

4 /5

ఇతర మహిళలతో క్లోజ్‌గా ఉంటున్నాడంటూ లాస్ట్ ఇయర్ జూలైలో ఇన్‌స్టాద్వారా ఆమె డివోర్స్ పంపింది. డియర్‌ హజ్బండ్‌.. మీరు ఇతరుల సహచర్యాన్ని కోరుకోవడంతో నేను మీ నుండి డివోర్స్ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా. నేను మీకు డివోర్స్ ఇస్తున్నా.. నేను మీకు  డివోర్స్ ఇస్తున్నా.. నేను మీకు డివోర్స్ ఇస్తున్నా.. టేక్‌ కేర్‌. మీ మాజీ భార్య అని షేక్‌ మెహ్రా తలాక్‌ చెబుతూ ఇన్‌స్టాలో పోస్టు చేశారు. 

5 /5

అప్పట్లో ఈ వార్త నెట్టింట్లో వైరల్‌ అయింది. దుబాయ్‌ పాలకుడి కూతురు ఇలా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా భర్తకు విడాకులు ఇవ్వడం సంచలనం రేపింది. ఇక ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ మోంటానాతో నిశ్చితార్థంతో మరోసారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది షేక్ మెహ్రా.  

Dubai Princess Engagement dubai princess sheikha mahra Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum French Montana Rapper French Montana Dubai Princess Sheikha Mahra Engagement With Rapper French Montana

Next Gallery

Prithvi Shaw: టీమ్ఇండియా ఆటగాడు పృథ్వీషా కాబోయే భార్య..వైరల్ అవుతున్న హాట్ ఫొటోలు!