  • Dubai Today: యుద్ధం వేల కళ తప్పిన దుబాయ్.. ఇపుడు ఎలా ఉందో చూడండి..

Dubai Today: యుద్ధం వేల కళ తప్పిన దుబాయ్.. ఇపుడు ఎలా ఉందో చూడండి..

Dubai Effect : దుబాయ్ అనగానే చాలా మందికి భద్రత, లగ్జరీ జీవితం, భారీ భవనాలు గుర్తుకు వస్తాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉన్నప్పటికీ చాలా కాలంగా ఈ నగరం ప్రశాంతమైన ప్రాంతంగా పేరొందింది. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ప్రజలు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, టూరిజం కోసం ఇక్కడికి వస్తుంటారు. కానీ ఇటీవల జరిగిన యుద్ధ పరిణామాల కారణంగా దుబాయ్ పరిస్థితి కొంత మారినట్టు కనిపిస్తోంది.
ఇరాన్‌కు సంబంధించిన క్షిపణి మరియు డ్రోన్ దాడుల కారణంగా యూఏఈలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆందోళన నెలకొంది. అధికారుల సమాచారం ప్రకారం యూఏఈ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ ఇప్పటివరకు వందలాది క్షిపణులు మరియు డ్రోన్లను అడ్డుకుంది. అయినప్పటికీ కొన్ని డ్రోన్ ముక్కలు దుబాయ్‌లోని నివాస ప్రాంతాలు, హోటళ్ల దగ్గర పడిన ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ సంఘటనలు సోషల్ మీడియాలో కూడా విస్తృతంగా వైరల్ అయ్యాయి.  

ఈ పరిస్థితుల ప్రభావం టూరిజం రంగంపై కనిపించడం ప్రారంభమైంది. సాధారణంగా దుబాయ్‌లో హోటల్ గదులు చాలా ఖరీదుగా ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని లగ్జరీ హోటళ్లలో గదులు సాధారణ ధరలకంటే చాలా తక్కువ ధరలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎందుకంటే కొంతమంది పర్యాటకులు తమ ప్రయాణాలను రద్దు చేసుకుంటున్నారు.

అలాగే విమాన ప్రయాణాలపై కూడా ప్రభావం పడింది. వేల సంఖ్యలో విమానాలు రద్దయ్యాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలు కొంతకాలం నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం కొద్దిగా విమానాలు తిరిగి ప్రారంభమవుతున్నాయి కానీ పూర్తిస్థాయిలో సేవలు ఇంకా సాధారణ స్థితికి రాలేదు.  

అయితే దుబాయ్‌లో నివసిస్తున్న చాలా మంది విదేశీయులు మాత్రం నగరాన్ని విడిచి వెళ్లే ఆలోచన చేయడం లేదు. వారు ప్రభుత్వంపై విశ్వాసం ఉందని చెబుతున్నారు. కొన్ని కుటుంబాలు మొదటి రోజుల్లో భయంతో ఒకే గదిలో నిద్రపోయినా, ఇప్పుడు పరిస్థితి క్రమంగా సాధారణమవుతోందని అంటున్నారు.

ఇంకొకవైపు దుబాయ్ ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపే కార్మికుల జీవితం మాత్రం పెద్దగా మారలేదు. డెలివరీ డ్రైవర్లు, నిర్మాణ కార్మికులు వంటి వారు భయాలు ఉన్నప్పటికీ తమ పనిని కొనసాగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వారి కుటుంబాలు వారి ఆదాయంపై ఆధారపడి ఉంటాయి.  

విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రస్తుతం పరిస్థితి కొంత ప్రభావం చూపినా, దీర్ఘకాలంలో దుబాయ్ ఆకర్షణ తగ్గే అవకాశం తక్కువ. వాణిజ్యం, టూరిజం, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో బలమైన మౌలిక సదుపాయాలు ఉండటం వల్ల దుబాయ్ మళ్లీ త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

