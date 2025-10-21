Telugu Movies OTT: మొన్న విడుదలైన డ్యూడ్, తెలుసు కదా, K-Ramp.. అన్ని సినిమాలు ఓటీటీలోకి.. ఎంచక్కా ఇంట్లోనే చూసేయండి ..

Telugu Movies OTT: దీపావళి సందర్భంగా.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు పండగ వాతావరణం నెలకొంది. వరసగా నాలుగు సినిమాలు థియేటర్స్ లో విడుదలై ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. మిత్రమండలి..డ్యూడ్, తెలుసు కదా, K-Ramp.. ఇలా వరస పెట్టి నాలుగు చిత్రాలు.. రోజు మార్చి రోజు విడుదలయ్యాయి..
మిత్రమండలి..డ్యూడ్, తెలుసు కదా, K-Ramp.. నాలుగు చిత్రాల కూడా దీపావళి సందర్భంగా విడుదలయ్యాయి. ఇందులో మిత్రమండలి మినహా మిగతా మూడు సినిమాలు కూడా మంచి టాక్ సొంతం చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా..K-Ramp సినిమా బుక్ మై షో లో కూడా మంచి రేటింగ్ సంపాదించుకుంది.
డ్యూడ్ సినిమా యువతను బాగా ఆకట్టుకుంటూ మంచి కలెక్షన్స్ లో కొనసాగుతోంది. ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా వచ్చిన ఈ చిత్రానికి సంగీతం హైలెట్ గా నిలిచింది. మరోపక్క సిద్దు జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా సినిమా కూడా పరవాలేదు అనిపించుకుంటుంది.
ప్రియదర్శి, నిహారిక హీరో హీరోయిన్లుగా వచ్చిన..మిత్రమండలి చిత్రం మాత్రమే అపజయం చవిచూసింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఈ నాలుగు సినిమాలు కూడా త్వరలోనే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కి సిద్ధమైపోతున్నాయి.
డ్యూడ్ సినిమా ప్రముఖ ఓటిటి ప్లాట్ఫామ్ నెట్ ఫ్లిక్స్లో.. లో నవంబర్ 14 నుంచి స్రీమింగ్ కావడానికి సిద్ధమవుతూ ఉండగా.. తెలుసు కదా సినిమా కూడా నెట్ ఫ్లిక్స్ లోనే నవంబర్ .. 15వ తారీకఖున స్త్రీమికి సిద్ధం కానుంది.
ఇక కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా వచ్చిన..K-Ramp సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ ని ఆహా సొంతం చేసుకోగా.. ఈ చిత్రం కూడా నవంబర్ చివరి తారీకున డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కి.. సిద్ధమవుతోంది. ఇక మిత్ర మండలి డిజిటల్ రైట్స్ను ప్రముఖ ఓటీటీ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో.. వీడియోస్ సొంతం చేసుకోగా ఈ సినిమా నవంబర్ మొదటివారంలోనే విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఈ డేట్స్ గురించి అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినా. ఈ నాలుగు సినిమాలు కూడా నవంబర్ నెలలో ఓటీటీలో ఫ్రీగా చూసేయొచ్చు.