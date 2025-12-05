English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Lucky Rashi From 7 December: డిసెంబర్ 7న ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ సర్పైజ్‌!

Lucky Rashi From 7 December: డిసెంబర్ 7న ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ సర్పైజ్‌!

Lucky Rashi From 7 December Latest News: శక్తివంతమైన ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ప్రభావంతో డిసెంబర్‌ 7వ తేది నుంచి ఈ 4 రాశులవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Most Lucky Rashi From 7 December: ఈ ఏడాదిలో డిసెంబర్ 7వ తేది చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజు గ్రహాలకు గురువుగా భావించే కుజుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అయితే, ఈ రాశిని గురుగ్రహం పాలిస్తుంది. అలాగే ఇప్పటికే ఈ రాశిలో సూర్యుడు సంచార దశలో ఉన్నాడు. దీని కారణంగానే ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ గ్రహం చాలా శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు.
1 /6

ధనుస్సు రాశిలో కుజుడు సంచారం చేయడం వల్ల 2026 సంవత్సరం అన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరికి ఈ సమయంలో సూర్యుడితో పాటు కుజుడు, గురు గ్రహాల అనుగ్రహం కూడా కలగబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం వల్ల ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.   

2 /6

కుజుడు మీన రాశివారికి 10వ స్థానంలోకి రాబోతున్నాడు. దీని ఫలితంగా మీన రాశివారికి ఈ సమయంలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఫలాలు లభిస్తాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు మారాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన విజయాలను అందిస్తుంది. దీంతో పాటు రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారస్తులకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా లభిస్తాయి.   

3 /6

మేష రాశివారికి తొమ్మిదవ స్థానంలోకి కుజుడు రాబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కోర్టు సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఇంటిలో సంతోషం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే బంగారంతో పాటు ఇతర వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. హోటల్స్‌ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు భారీ లాభాలు కలుగుతాయి.   

4 /6

ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం వల్ల మిథున రాశి వారికి కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరు ఈ సమయంలో తీర్ఘయాత్రలకు వెళ్లే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా  విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది. జీవితంలో ఆపారమైన ఆనందం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.

5 /6

కుజుడు సింహ రాశివారికి 5వ స్థానంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశివారికి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా వీరు కుటుంబంలో ఊహించని ఆనందం కూడా పొందుతారు. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా బాగుటుంది. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. 

6 /6

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సేకరించిన సమాచారం నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ అస్సలు ధృవీకరించదు.)

Aditya Mangla Raja Aditya Mangla Raja Effect Aditya Mangala Raja Yoga Aditya Mangla Raja Effect Zodiac

Next Gallery

Rupee vs Ruble: ఇండియా కరెన్సీ రష్యా లో ఎంత విలువ చేస్తుంది? పుతిన్ భారత పర్యటన వేళ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫాక్ట్స్..!!