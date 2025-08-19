Budha Rare Transit: 10 ఏళ్ల తర్వాత ఒకేసారి బుధుడు రాశి, నక్షత్ర సంచారం.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు!

Budha Rare Transit Effect On Zodiac: 10 ఏళ్ల తర్వాత బుధుడు ఆగస్టు చివరిన నక్షత్ర సంచారంతో పాటు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఇలా బుధుడు చాలా అరుదుగా చేస్తాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది..
Budha Rare Transit Effect On Zodiac Telugu: తొమ్మిది గ్రహాల్లో బుధుడికి ప్రత్యేకమై స్థానం ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని అతి శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వృద్ధి, వాణిజ్యం, విద్య, వ్యాపారాల డబ్బుకు సూచికగా భావిస్తారు. ఆగస్టు చివరిలో ఈ గ్రహం రాశి సంచారంతో పాటు నక్షత్ర సంచారం చేస్తుంది. దాదాపు 10 ఏళ్ల తర్వాత బుధుడు ఇలా సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఇలా సంచారం చేయడం చాలా అరుదు కాబట్టి అన్ని రాశులవారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది.
ఆగస్టు 30వ తేదిన కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సెప్టెంబర్ 15వ తేది వరకు బుధుడు అక్కడే సంచార దశలో ఉంటాడు. అయితే, సూర్యుడు పాలించే సింహ రాశిలోకి సంచారం చేయడం ఈ వేళ విశేషం.. అలాగే ఇదే సమయంలో బుధుడు మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇలా 10 ఏళ్ల తర్వాత జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఇలా బుధుడు నక్షత్ర, రాశి సంచారం చేయడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరిమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీంతో పాటు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు.
బుధుడు ఒకేసారి నక్షత్ర, రాశి సంచారం చేయడం వల్ల వృషభ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా గడపుతాయి. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి. అలాగే కొత్త ఇండ్లతో పాటు లగ్జరీ కార్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
బుధుడి సంచారం వల్ల సింహ రాశి వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆధాయం కూడా భారీ మొత్తంలో పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వీరికి సమాజంలో విపరీతమైన గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
బుధుడు నక్షత్ర, రాశి సంచారం వల్ల మకర రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ప్రతి పనిలో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఎప్పటి నుంచో చేయాలనుకుంటున్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేస్తారు.
మకర రాశివారు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరు ఈ సమయంలో పోటీ పరీక్షల్లో విజయాలు కూడా సాధిస్తారు.