Chaturgrahi Raja Yoga: ఈ రోజే చతుర్గ్రహి, లక్ష్మీ రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని ధనయోగం!

Chaturgrahi Raja Yoga Effect On Zodiac: ఆదివారం డిసెంబర్ 7వ తేదీన ఒక్కరోజే మూడు నుంచి నాలుగు రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇలా చాలా అరుదుగా ఏర్పడతాయి. ఈ యోగాల కారణంగా క్రింది రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు.
  • Dec 07, 2025, 08:58 AM IST

Powerful Chaturgrahi Raja Yoga Effect On Zodiac: డిసెంబర్ 7వ తేది చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఈ రోజు సూర్యుడు, చంద్రుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేశాయి. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేశరి యోగం ఏర్పడింది. అలాగే ఇదే సమయంలో మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ వాసుమన్ యోగం కూడా ఏర్పడింది. ఇక కుజుడు కర్కాటకం నుంచి ధనుస్సు రాశిలోకి  ప్రవేశించాడు. 
 
ఈ కుజుడి సంచారం కూడా జరగడంతో ఫలితంగా లక్ష్మీ యోగం ఏర్పడింది. అలాగే సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా ఈ రోజు నుంచి రేపటి వరకు కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

లక్ష్మీ యోగం, చతుర్గ్రహి యోగాల కారణంగా మకర రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి వ్యాపారాల్లో అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. దీంతో పాటు వ్యాపారాల్లో సక్సెస్‌ అవ్వడమే కాకుండా అద్బుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో అనుకున్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తి చేసుకుంటారు. అలాగే వీరికి సమాజంలో గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది. స్నేహితులతో చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు.  

ఆదివారం వృషభ రాశివారికి చాలా బాగుంటుంది. దీంతో పాటు అనుకూలమైన ప్రభావంతో ఈ రాశివారు ముందుకు వెళ్తారు. దీంతో పాటు కుటుంబంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో సౌకర్యాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ఈ రోజు వీరికి అదృష్టం కూడా సహకరించబోతంది. దీంతో పాటు పిల్లలు విద్యలో కూడా చాలా బాగా రాణించగలుగుతారు. ఈ రాశివారు స్నేహితులను కూడా కలుసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో తెలివితేటలు అద్భుతంగా పెరుగుతాయి.. దీని కారణంగా వీరు కొన్ని పనుల్లో చాలా బాగా రాణించగలుగుతారు. అలాగే విద్య సంబంధిత విషయాల్లో కూడా మంచి లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా స్నేహితులు లేదా బంధువులను కూడా కలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇక వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. ముఖ్యంగా పిల్లలతో ఎంతో సరదాగా గడపగలుగుతారు.   

సింహరాశి వారికి సమాజంలో అనుకున్నంత స్థాయిలో ఈ సమయంలో గౌరవం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరు స్నేహితులతో కలిసి ఈరోజు దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. అలాగే ఆస్తి సంబంధిత విషయాల్లో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఇక వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అద్భుతమైన సంతోషంతో రోజంతా గడపగలుగుతారు. ఇక ఆస్తి సంబంధిత సమస్యల నుంచి కూడా ఈరోజు కాస్త పరిష్కారం లభిస్తుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారం కూడా మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.   

