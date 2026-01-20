English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ketu Transit 2026: జనవరి 25న కేతువు నక్షత్ర సంచారం.. ఉన్నట్టుండి ఈ రాశుల వారు ఊహించని డబ్బు పొందుతారు!

Ketu Transit Effect On Zodiac 2026: కేతువు గ్రహం జనవరి 25వ తేదీన నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.
  • Jan 20, 2026, 11:14 AM IST

Ketu Transit Effect On Zodiac 2026 Telugu News: 2026 సంవత్సరం ప్రారంభం చాలా అద్భుతమైనదిగా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా మొదటి నెలలోని అనేక గ్రహాలు సంచారం చేశాయి. ఫలితంగా అద్భుతమైన యోగాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. ఇదిలా ఉంటే జనవరి చివరి వారంలో కేతువు గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. ఫలితంగా కొన్ని రాశులకు ఈ సమయంలో అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 
 
కేతువు గ్రహం ప్రభావంతో జీవితంలో పెద్ద పెద్ద మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో అకస్మాత్తుగా ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఊహించని పరిణామాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి మేలు కూడా జరుగుతుంది.  

కేతువు గ్రహం అత్యంత నీడ గ్రహంగా కూడా పరిగణిస్తారు. అలాంటి ఈ గ్రహం జనవరి 25వ తేదీన నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగానే మూడు రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఇది వారి జీవితాల్లో ఎన్నో రకాల సానుకూలమైన ప్రభావాలను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా అద్భుతం జరగబోతోంది.   

మేషరాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారం వల్ల కూడా ఊహించని ఆనందం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా బాధ్యతలు కూడా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంటిలో పాటు కార్యాలయాల్లో సాధారణ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడతాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.  

కేతు అనుగ్రహం వల్ల కన్యా రాశి వారికి కూడా ఊహించని స్థాయిలో డబ్బు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. అలాగే విద్య పరంగా కూడా ఎన్నో రకాల ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం ఊహించని స్థాయి కంటే ఎక్కువగా మెరుగుపడుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలతో వీరు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు.  

ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. వీరు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి.  

