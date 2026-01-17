English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jupiter Effect 2026: ఉచ్చ స్థితిలో బృహస్పతి.. 10 రోజులు ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు, ధనం!

Jupiter Effect On Zodiac 2026: బృహస్పతి ఉచ్చ స్థితిలో ఉండడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. అనుకోకుండా ఆకస్మిక ధన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే జీవితంలో ఆనందం కూడా పొందుతారు.

Jupiter Effect On Zodiac 2026: జనవరి చివరి పది రోజుల వరకు బృహస్పతి గ్రహం అత్యున్నత స్థానంలోనే ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం అన్ని గ్రహాల్లోకెల్లా చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. బృహస్పతి గ్రహం మరో 10 రోజులపాటు ఉచ్ఛస్థితిలోనే ఉండబోతుంది. దీనిని జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జ్ఞానం మతం డబ్బు విశ్వాసం విస్తరణ మంచి ఫలితాలకు సూచికగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం జాతకంలో అత్యున్నత స్థానంలో ఉంటే.. జీవితంలో అనేక రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. 
 
గురు గ్రహం మరో 10 రోజులు ఉచ్చస్థితిలో ఉండడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారు ఈ సమయంలో రాజయోగాల సమయంలో పొందే ఫలితాల కంటే ఎక్కువ లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయం ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అనుకున్న పనులు సులభంగా చేయగలుగుతారు.  

బృహస్పతి ప్రభావంతో మీన రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో అనేక సానుకూలమైన ప్రభావాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా జీవిత సంబంధాల్లో వస్తున్న అపార్ధాలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. దీర్ఘకాలిక చింతను తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు జనవరి చివరి పది రోజులు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.  

మిథున రాశి వారికి శరీరపరంగా కూడా ఎన్నో ఆర్థికమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. అలాగే మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు చేసే వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఎదురవడమే కాకుండా ఉద్యోగాల్లో చిక్కులు కూడా తొలగిపోతాయి. మానసికంగా ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.  

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి ఉచ్చ స్థితిలో ఉండడం కారణంగా వీరికి తీసుకునే నిర్ణయాలను సవ్యంగా సాగుతాయి. అలాగే తప్పుడు నిర్ణయాలు నుంచి మంచి గుణపాఠం నేర్చుకుంటారు. జనవరి నెల చివరి వారాల్లో వీరికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు భారీ మొత్తంలో పొందుతారు. దీంతోపాటు పాత ప్రణాళికల నుంచి విజయాలు సాధించగలుగుతారు.   

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా గృహస్పతి ఎఫెక్ట్తో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు అలాగే ఈ సమయంలో చేస్తున్న పనికి ఎంతగానో గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాల మేరకు పనులు చేసి అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు.

