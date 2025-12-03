Jupiter Transit: డిసెంబర్‌ 5న ఈ రాశులవారికి గురు బలం రెట్టింపు.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు!

Jupiter Transit Effect On Zodiac: డిసెంబర్ 5వ బృహస్పతి గ్రహం సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది..
Jupiter Transit Most Powerful Effect On Zodiac: శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణించే బృహస్పతి ప్రతి సంవత్సరం రాశిని మారుస్తాడు. అయితే, ఈ ఏడాది కూడా రాశి సంచారం చేశాడు. మే 14న మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ సంచారం జరిగినప్పటి నుంచి తిరోగమన స్థితిలోనే ఉన్నాడు. అయితే, అతి త్వరలోనే రాశి సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ గ్రహం అతి త్వరలోనే రాశి సంచారం చేయబోతోంది.
బృహస్పతి గ్రహం డిసెంబర్ 5వ తేదిన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహం 2026 సంవత్సరం జూన్ 2వ తేది వరకు అక్కడే సంచార దశలో కొనసాగుతాడు. ఆ తర్వాత కర్కాటక రాశివారికి తిరిగి వెళ్తాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారిపై ఘననీయమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. డబ్బు పరంగా కీర్తి, ప్రతిష్టలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. డిసెంబర్ 5వ తేది నుంచి ఏయే రాశులవారికి చాలా మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బృహస్పతి సంచారం వల్ల వృషభ రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వీరికి ఆదాయం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే వివిధ రకాల వనరుల నుంచి డబ్బులు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతంగా లాభాలు కలుగుతాయి. సామాజిక స్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది.
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి కూడా బృహస్పతి సంచారంతో గణనీయమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం సహకరించబోతోంది. ఉద్యోగాల పరంగా మంచి పురోగతి లభించబోతోంది. ఈ సమయంలో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా సంపదనతో పాటు శ్రేయస్సు కూడా పెరుగుతుంది.
సింహ రాశివారికి గురుగ్రహం ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి సంపదన కూడా అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. ఆస్తుల పరంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారికి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు ప్రభుత్వ పరిపాలనల్లో పనులు చేస్తున్నవారికి ఈ సమయం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
వృశ్చిక రాశివారి జీవితాల్లో కూడా అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి..ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు చాలా బాగుంటాయి. వీరికి ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో ఆదాయం పెరుగుతుంది. పొదువు చేయడంతో కూడా మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. కెరీర్ పరంగా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
బృహస్పతి సంచారంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరు తప్పకుండా ఈ సమయంలో శత్రువులపై అఖంగా విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. కోర్టు కేసుల్లో మంచి విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు అనేక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.
(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)