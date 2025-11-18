English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kalanidhi Yoga Effect: ఈ వారమే అరుదైన కళానిధి యోగం.. ఈ రాశులవారు ప్రేమలో పడడం ఖాయం!

Kalanidhi Yoga Effect: ఈ వారమే అరుదైన కళానిధి యోగం.. ఈ రాశులవారు ప్రేమలో పడడం ఖాయం!

Kalanidhi Yoga Effects And Benefits On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, నవంబర్ 3 వారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇదే సమయంలో చంద్రుడి, శుక్రుడి సంయోగం జరిగింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఎవైనా రెండు గ్రహాలు కలయిక జరిపినప్పుడు మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. 

Kalanidhi Yoga Effects And Benefits On Zodiac Telugu: ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగానే కళానిధి యోగం ఏర్పడబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ యోగాన్ని చాలా శుభప్రదమైన యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ యోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారు గౌరవం, సంపదనతో పాటు ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పొందుతారు. దీంతో నవంబర్‌ 17వ తేది నుంచి 23వ తేది వరకు కొన్ని రాశులవారికి ప్రేమ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టవంతులెవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

కళానిధి యోగం ఎఫెక్ట్‌తో ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే ప్రేమ జీవితంలో గొడవలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బాగుంటాయి. దీంతో పాటు వీరు మంచి భాగస్వామితో ప్రేమలో పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

2 /5

వృషభ రాశి వారికి కళానిధి యోగం ఎఫెక్ట్‌ ప్రేమ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు భాగస్వామితో చాలా రిలాక్స్‌గా ఉంటారు. ఈ వారం చివరిలో కొన్ని సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంటారు. ఈ సమయంలో కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

3 /5

సింహ రాశివారికి ప్రేమ జీవితం ఎంతో బాగుంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. దీంతో పాటు సానుకూల జీవితాన్ని గడిపేందుకు కూడా ఇష్టపడతారు. పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి.   

4 /5

మకర రాశివారికి ప్రేమ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వీరు ఈ సమయంలో కొంచెం భావోద్వేగానికి లోనవుతారు. అంతేకాకుండా ఒడిదుడులు కూడా రాకుండా ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో మీకు, మీ భాగస్వామి మధ్య ప్రేమతో పాటు అవగాహన మరింత రెట్టింపు అవుతుంది.   

5 /5

కన్యా రాశివారికి ప్రేమ జీవితం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొన్ని రకాల ఒడిదుడుకులు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు ఉద్రిక్తలు కూడా తొలగిపోతాయి. మీ భాగస్వామితో అవగాహాన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా పరస్పరం ప్రేమ విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. (నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్యులు అందించిన వివరాల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్‌కి ఎలాంటి సంబంధం.)

Kalanidhi Yoga Kalanidhi Yoga In Kalanidhi Yogam Kalanidhi Yoga In Jyotish Telugu Kalanidhi Yoga Importance

Next Gallery

8th Pay Commission: 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్? 8వ వేతన సంఘం నుంచి తొలగింపు? ఆ భేటీతో పెరిగిన ఉత్కంఠ..!!