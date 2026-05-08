/Shani Jayanti 2026: కేదార యోగం అంటే ఏంటి? దీంతో శని జయంతి రోజు నుంచి ఈ 4 రాశులకు అదృష్టం పట్టబోతోంది!

What Is Kedara Yoga Takes Place on Shani Jayanti 2026: శని దశ అనేది ప్రతి ఒక్క రాశి జాతకంలో ఎంతో కీలకమైన దశ అని చెప్పవచ్చు. అయితే శని దేవుడు కర్మాలను బట్టి ఫలితాలను అందిస్తాడు. శని జయంతి రోజున ఒక ప్రత్యేక యోగం ఈసారి ఏర్పడబోతోంది. 2026 మే 16 వ తేదీ శనిజయంతి రానుంది. ఆ రోజు నుంచి 4 రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది.
2026 మే 16వ తేదీన శనిజయంతి జరుపుతున్నారు. ఆరోజు కేదార యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఇది ఎంతో శుభప్రదమైనదిగా హిందూమతంలో పరిగణిస్తారు. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో స్థిరత్వం కూర్చేది. కేదార యోగం వల్ల అశేష లాభాలు కలుగుతాయి. దృక్ పంచాంగం ప్రకారం ప్రత్యేక గ్రహస్థానాల తర్వాత ఈ కేదార యోగం ఏర్పడుతుంది. అదే ఈ మే 16వ తేదీన శని జయంతి రోజున ఏర్పడబోతుంది.
కేదార యోగం వల్ల మేష రాశికి అశేష లాభాలు కలుగుతాయి. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అంతేకాదు ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంది. ఎందులో పెట్టుబడి పెట్టినా కానీ లాభాలు గడిస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత కూడా పెరుగుతుంది.
కేదార యోగం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి కూడా అన్నీ కలిసి వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా విజయం వరిస్తుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు కర్కాటక రాశి వారు ఈ యోగం వల్ల కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి పదోన్నతి కూడా లభిస్తుంది.
సింహరాశి వారు కూడా కేదార యోగం వల్ల ఎన్నో లాభాలు గడిస్తారు. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంది. సింహరాశి వారికి ఎన్నో లాభాలు కూడా ఈ యోగం వల్ల కలిసి వస్తాయి.
కేదార యోగం వల్ల మకర రాశి వారు కూడా అశేష లాభాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడూ లేని విధంగా లాభాలు గడిస్తారు. జీవితంలో అనుకొని విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)