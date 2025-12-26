Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..

Ketu Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరంలో కేతువు గ్రహం కీలకమైన మార్పులు చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఓ నక్షత్రంలో రెండవ దశలోకి వెళ్ళబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై శుభ ప్రభావం పడి.. అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
Ketu Effect On Zodiac Latest News: గ్రహాలు వాటి కదలికలు మనుషుల జీవితాలపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. వ్యక్తుల జాతకాల్లో గ్రహాలను బట్టి జీవితాల్లో శుభ అశుభ మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. జాతకాల్లో గ్రహాలు శుభ స్థానంలో ఉంటే దేనికి డోకా ఉండదు. ముఖ్యంగా అశుభ స్థానాల్లో ఉంటే జీవితంలో సమస్యలు విపరీతంగా వస్తూ ఉంటాయి. 2026 కొత్త సంవత్సరంలో అనేక గ్రహాలు కొన్ని రాశుల వారిపై శుభ అశుభ ప్రభావాలను చూపబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాల ప్రభావం కూడా పడబోతోంది.
ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు గ్రహంతో పాటు కేతువు గ్రహానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని అందరికీ తెలిసే.. అలాగే వీటిని అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఛాయాగ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో ఇవి రెండు శుభస్థానంలో ఉంటే డబ్బుకు ఆనందానికి ఎలాంటి డోకా ఉండదు. అలాంటిది ఈ రెండు గ్రహాలు రాబోయే కొత్త సంవత్సరంలో కదలికలు జరపబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా జనవరి 25వ తేదీన కేతువు గ్రహం పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది.
కేతువు గ్రహం మార్చి నెల వరకు పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం రెండవ దశలోనే ఉండబోతోంది. దీని కారణంగా మూడు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే కేతువు కారణంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా కలిసి రాబోతోంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.
సింహ రాశి వారికి కేతు ప్రభావంతో వృత్తిపరంగా పురోగతి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే పరస్పరం వస్తున్న గొడవలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. స్నేహితుల అండతో సింహరాశి వారు కొన్ని రకాల పనులు చేసి సక్సెస్ అవుతారు. అలాగే సవాళ్లను తెచ్చిపెట్టే అంశాలకు దూరంగా ఉంటారు.
కేతువు స్థానంలో మార్పులు రావడం వల్ల వృషభ రాశి వారికి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరు గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు వ్యాపారాల ప్రయత్నాలు కూడా విజయవంతమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కుటుంబ జీవితంలో శాంతి పెరిగి ఆనందం ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది. స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ముఖ్యంగా జీవిత భాగస్వామితో కొనసాగుతున్న విభేదాలు కూడా తొలగిపోతాయి.
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే జీవితంలో అనేక సానుకూలమైన మార్పులు మొదలవుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించాలనుకునే వ్యక్తులకు ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం. అలాగే వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ఇవన్నీ చేస్తున్న సమయంలో ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం వహించకూడదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేస్తే అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు బారిన పడాల్సి వస్తుంది.