English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!

Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!

Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac: కేతువు గ్రహం ఏప్రిల్ 20వ తేదీన సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కేతువు మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కేతువు గ్రహాన్ని చాయాగ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. ఈ గ్రహాన్ని కర్మ రహస్యం మోక్షంతో పాటు ఇతర అంశాలకు సూచికగా భావిస్తారు. 2026 ఏప్రిల్ 20వ తేదీ సోమవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయంలో కేతువు మాఘ నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతిగా కేతువే ఉంటాడు. 
 
1 /6

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏదైనా గ్రహం సొంత రాశిలోకి సంచారం చేస్తే.. అప్పుడప్పుడు అద్భుతమైన యోగాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కేతువు గ్రహం చేసే ఈ సంచారంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా  కొన్ని రాశుల వారికి సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక స్పృహ కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

2 /6

కేతువు సంచారంతో మకర రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల తో పాటు వ్యాపారాల పరంగా పురోగతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థికంగా బలం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు కూడా ఏర్పడతాయి. కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు శాంతి కూడా పెరుగుతుంది.   

3 /6

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాల అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. కొత్త అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభించే ఛాన్సులు ఉన్నాయి.  

4 /6

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో అదృష్టం లభించబోతోంది. జీవితంలో పెద్ద మార్పులు రావడమే కాకుండా ముఖ్యమైన వ్యాపారాల్లో విజయాలు సాధించబోతున్నారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో పెద్ద మార్పులు సంభవిస్తాయి. అలాగే ఈ సమయంలో పాత అప్పులు చెల్లించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

5 /6

కేతువు సంచారంతో సింహరాశి వారికి ఎన్నో రకాల విజయాలు కలుగుతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా హోదా కూడా లభిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా పనుల్లో కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలంగా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారికి కాస్త పరిష్కారం లభిస్తుంది.

6 /6

Ketu Transit Ketu transit effect Ketu Transit zodiac Ketu Transit News

Next Gallery

Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ షాక్.. గోల్డ్ రేట్స్ దూకుడు.. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం ధరలు ఇవే..!