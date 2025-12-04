Mars Transit: అంగారక గ్రహం మాయాజాలం.. 39 రోజుల్లో ఈ రాశులవారు కోటీశ్వరులవుతారు!

Mars Transit Effect On Zodiac: శక్తివంతమైన కుజ గ్రహం డిసెంబర్ 7న రాశి సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. 39 రోజుల వరకు ఈ రాశులవారికి దిమ్మతిరిగే లాభాలు కలుగుతాయి.
Mars Transit Effect On Zodiac: కుజుడు సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ గ్రహాన్ని కూడా చాలా శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి గ్రహం డిసెంబర్ 7న రాశి సంచారం చేయబోతోంది. ధనుస్సు రాశిలోకి కుజుడి ప్రవేశం జరగబోతోంది. అయితే, ఈ గ్రహం బృహస్పతి రాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. ఈ గ్రహం దాదాపు 39 రోజుల పాటు సంచార దశలోనే ఉండబోతోంది.
కుజుడు ధనుస్సు రాశిలోకి సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీని కారణంగా 4 రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. 2026 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి వరకు ఈ రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కుజుడు ధనుస్సు రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల వ్యక్తుల జీవితాలపై సానుకూలమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ధైర్యం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్తారు. అలాగే సరైన సమయంలో పనులు చేసి, అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
కుజుడి సంచారం వృశ్చిక రాశివారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి డిసెంబర్ 7వ తేది నుంచి అదృష్టం ప్రారంభమవుతుంది. దీని కారణంగా వీరు భూములతో పాటు ఇండ్లు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. ఎలాంటి పనులు చేసిన ఆర్థికంగా బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కుజుడు ధనుస్సు రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల మేష రాశివారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి డిసెంబర్ 7వ తేది తర్వాత ఆర్థికంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ప్రణాళికలు రహస్యంగా ఉంచుతూ పనులు చేయడం చాలా మంచిది.
ధనుస్సు రాశిలోకి అంగారక గ్రహం ప్రవేశించడం వల్ల వీరికి కీర్తి, ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా పనుల్లో ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారు అధికారుల మద్ధతు కూడా పొందుతారు. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి కెరీర్లో పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
(నోట్: ఇక్కడ అందించి సంచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)