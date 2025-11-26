English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mercury And Saturn Effect: 500 ఏళ్ల తర్వాత మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులవారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న కుబేరుడు!

Mercury And Saturn Effect: 500 ఏళ్ల తర్వాత మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులవారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న కుబేరుడు!

Mercury And Saturn Transit Effect: నవంబర్ 28వ తేది చాలా ప్రత్యేకమైనది భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో రెండు ప్రధాన గ్రహాలు కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. 

Mercury And Saturn Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిషశాస్త్రానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి గ్రహం 12 రాశులవారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు సంచారం చేయడం వల్ల శుభ, అశుభ ప్రభావం అన్ని రాశులవారిపై  పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే ప్రతి నెల తప్పకుండా ఏదో ఒక గ్రహం సంచారం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఏడాది నవంబర్‌ నెల కూడా ఈ సంచారాల పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా చెప్పొచ్చు..
 
ఈ నవంబర్‌ నెలలో కొన్ని గ్రహాలు కదలికలు కూడా చేస్తాయి. ముఖ్యంగా నవంబర్ 28న శని మీనరాశిలో సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతోంది. నవంబర్ 29న బుధుడు వృశ్చికరాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. ఇలా దాదాపు 500 ఏళ్ల తర్వాత జరుగుతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, దీని కారణంగా కొన్ఇన రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి.   

బుధ సంచారంతో కొన్ని రాశులవారికి వ్యాపారాలు, కమ్యూనికేషన్‌, వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ కింది రాశులవారికి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే కాస్త విశ్రాంతి కూడా లభించబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.  అలాగే అదృష్టం కూడా సహకరించి, అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి  ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

500 ఏళ్ల తర్వాత జరిగే ఈ అద్భుతమైన యాధృచ్చికం వల్ల మకర రాశివారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త ప్రాజెక్టుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయం నుంచి మంచి ఆలోచనలో వ్యక్తులతో కనెక్ట్‌ అవుతారు. అలాగే దీర్ఘకాలికంగా కూడా మంచి ఫలితాలు పొఒందుతారు. తెలివిగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. కమ్యూనికేషన్‌ పరంగా కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది.  

మిథున రాశివారికి ఈ సమయం నుంచి నిలిచిపోయిన పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా చేస్తున్న పనుల నుంచి కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా విషయాల్లో కూడా మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కుటుంబం పరంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అలాగే అపార్థాలు కూడా కొంతవరకు పరిష్కారమవుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో విశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.   

బుధుడు, శని ప్రభావంతో కుంభ రాశివారికి పెండింగ్‌లో ప్రతి పనికి పరిష్కారం లభిస్తుంది. కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా బుధుడు, శని ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో వాహనాలు కూడా ఎంతో సులభంగా కొనుగోలు చేస్తారు. పాత వివాదాల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే వీరు అద్భుతమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు పొందుతారు. 

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల నుంచి మాత్రమే సేకరించింది.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ అస్సలు ధృవీకరించదు.)  

