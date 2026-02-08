Mercury-Rahu conjunction: మహాశివరాత్రి వేళ.. ఈ రాశుల వారికి బుధుడి - రాహువు అనుగ్రహం.. వీరికి లక్కీ జాక్పాట్..

Mercury-Rahu conjunction Effect On Zodiac: మహాశివరాత్రి సమయంలో బుధుడు రాహు గ్రహాల ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా చాలా వరకు మేలు జరుగుతుందట..
Mercury-Rahu conjunction Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా మహాశివరాత్రికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ పండగ ప్రారంభం ముందే కొన్ని రోజులకు మరింతో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఫిబ్రవరి 7న మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో బుధుడు - రాహువు పాలించే శతభిషా నక్షత్రంలోకి కుంభంలోకి ప్రవేశించింది. ఫిబ్రవరి 15 వరకు ఈ సంచారం వల్ల ఏర్పడిన ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తెలివితేటలు పెరగడమే కాకుండా వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడును ఊహించని స్థాయిలో లాభాలను అందిస్తాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధుడిని తెలివితేటలు, కమ్యూనికేషన్, అకౌంటింగ్, వాణిజ్యానికి సూచికగా పరిగణిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే శతభిషా నక్షత్రానికి రాహువు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. దీంతో ఈ నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ రెండు గ్రహాలు కలయిక జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు భావిస్తారు. అలాంటిది మహాశివరాత్రి వరకు ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుంది.. కాబట్టి ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది.
మకర రాశి వారికి బుధుడు రాహు కలయిక కారణంగా కెరీర్ పరంగా పెద్ద మొత్తంలో మరో గతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఉద్యోగాల బలంగా ప్రమోషన్స్ తొలగించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. భారీ మొత్తంలో ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
కుంభరాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు వ్యాపారాలు విస్తరించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరికి కొత్త నెట్వర్కింగ్ సహకరించి.. లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఊహించని స్థాయిలో ధన లాభాలు పొందుతారు.
ధనస్సు రాశి వారికి ఊహించని స్థాయిలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పెట్టుబడులపై భారీ మొత్త ంలో లాభాలు రావడం కూడా ప్రారంభమౌతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించి అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అనుకుంటున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతాయి.
అయితే, ఈ సమయంలో రాహు ప్రభావం వల్ల కొన్ని తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అధిక మొత్తంలో నష్టపోవాల్సి కూడా వస్తుందని వారు చెబుతున్నారు. అయితే దీర్ఘకాలికంగా మాత్రం భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో రాహువును పూజించడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.