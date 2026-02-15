English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Mercury Transit 2026 Effect On Zodiac: బుధుడి ప్రభావంతో మార్చి 13వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోవడమే కాకుండా.. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే వీరికి ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది. 

Mercury Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధుడు ప్రతినెల ఏదో ఒక రాశిలోకి సంచారం చేస్తూనే ఉంటాడు. ఈ సంచారం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొన్ని సందర్భాల్లో బుధుడు సంచారంతో పాటు తిరోగమనం కూడా చేస్తాడు. ఇలా చేయడం కూడా చాలా శుభప్రదమని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. బుధుడు ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన అస్తమించబోతున్నాడు. మార్చి 13న మళ్లీ తిరిగి సాధారణ స్థితిలోకి రాబోతోంది. 
బుధుడు కుంభరాశిలో సంచారం చేయడంతో పాటు రెండుసార్లు అస్తమించబోతున్నాడు. ఇలా చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటుంది.  అయితే, బుధుడి ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి మార్చి నెల వరకు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. బుధుడి ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.   

ముఖ్యంగా బుధుడి ప్రభావంతో మిథున రాశి వారికి ఫిబ్రవరి చివరి వారం నుంచి మార్చి నెల వరకు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా మారబోతోంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలావరకు నెరవేరి.. మానసికంగా చాలా బాగుండబోతున్నారు.

బుధ గ్రహం అస్తమించడం వల్ల కన్యా రాశి వారికి ఆర్థిక స్థిరత్వం లభించబోతోంది. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందబోతున్నారు. మార్చి 13వ తేదీ తర్వాత వీరికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడడమే కాకుండా అప్పుల బాధల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది. వ్యాపారాల్లో ఘననీయమైన ఆర్థిక లాభాలు లభించబోతున్నాయి. 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడు కుంభరాశిలోకి వెళ్లి అస్తమించడం వల్ల ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పిల్లలనుంచి కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వింటారు. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు కొత్త లాభాలు పొందడమే కాకుండా.. గణనీయమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

ధనస్సు రాశిలో బుధుడు అస్తమించడం వల్ల ధైర్యంతో పాటు అదృష్టం కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు గలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ప్రతి పనిలో ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. సీనియర్ అధికారుల నుంచి అనుకున్న స్థాయిలో గౌరవం పొందగలుగుతారు. అలాగే అనుకున్నంత స్థాయిలో డబ్బులు సంపాదించగలుగుతారు.

