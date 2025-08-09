Mercury Transit 2025: బుధుడి మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి కోరిన కోరికలు తీర్చబోతున్నాడు..

Mercury Transit Effect On Zodiac: ఆగస్టు 30వ తేదీన బుధుడు సూర్యుడు పాలించే సింహరాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా డబ్బు సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తీరిపోతాయి. అనుకున్న పనులు వెంటవెంటనే చేయగలుగుతారు.
Mercury Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆగస్టు 30వ తేదీ చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే సింహరాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. సింహరాశికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అలాంటి రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం పడబోతోంది. దీంతో సెప్టెంబర్ నెల నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి శుభ సమయం ప్రారంభమవుతుంది.
ఆగస్టు 30న సింహరాశిలోకి బుధుడు వెళ్లడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరిగిపోతాయి. ముఖ్యంగా తులా రాశి తో పాటు మీన మరికొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
తులారాశి వారికి బుధుడి సంచారం చాలా అనుకూలమైన ప్రభావాలనుందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి వృత్తిపరమైన జీవితంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు శాంతి కూడా పెరుగుతుంది.
మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని లాభాలు చేకూరుతాయి. అలాగే వీరికి కెరీర్కు సంబంధించిన అంశాల్లో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు కూడా చాలా వరకు లాభ సాటిగా మారుతాయి. ఈ సమయంలో అన్ని సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
సింహరాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో మిశ్రమ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి కూడా పనుల్లో వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోయి. అనుకున్న పనులు వెంట వెంటనే చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా సంపాదన విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు బాగా మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా అన్ని రకాల అడ్డంకులు తొలగిపోయే అవకాశాలున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.