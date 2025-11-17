English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mercury Transit: బుధుడి మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక ధనయోగం!

Mercury Transits Into Libra Telugu: నవంబర్ 23 తేదిన తులారాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.

Mercury Transits Into Libra: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్ 23 చాలా ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ రోజునే చాలా ప్రత్యేకమైన గ్రహంగా పరిగణించే బుధుడు సంచారం చేయబోతున్నాడు.  ఈ గ్రహం తులారాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఈ గ్రహాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, తెలివితేటలు, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్, చర్చ, రచనకు సూచికగా భావిస్తారు. దీంతో ఈ గ్రహం సంచారం చేయడం వల్ల అన్ని రాశులవారిపై సమానమైన ప్రభావం పడుతుంది. 
 
ముఖ్యంగా నవంబర్ 23 తేదిన బుధుడు (Mercury Transits) తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. అలాగే జీవితంలో అనుకున్న ఆర్థిక లాభాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా వీరు ఈ సమయంలో ఎంతో ఓపికతో ముందుకెళ్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు సంపాదన కూడా కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు.   

బుధుడి ప్రభావంతో మకర రాశివారికి ఉద్యోగాల పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పాత ఉద్యోగాల్లో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అనుకున్నంత గౌరవం కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. 

బుధుడి సంచారంతో మిథున రాశివారికి నవంబర్ 23వ తేది నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అలాగే వీరు అద్భుతమైన అవకాశాలతో ముందుకెళ్తారు. ముఖ్యంగా బోధన, మీడియా, రచన, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే మీపై ఉన్న అపార్థాలు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. 

బుధుడి ప్రత్యేకమైన (Mercury Transits) ప్రభావం పాత సంబంధాలు ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా భాగస్వామ్యా వ్యాపారాలు కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వివాహ సంబంధాలు మరింత బలంగా మరుతాయి. ఫ్యాషన్‌, కళ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు మంచి అవకాశాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా సంబంధాలు కూడా మరింత మెరుగుపడతాయి.   

విదేశి ప్రయాణాలు చేసే కుంభ రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా పరిశోధనలు చేసే వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. తండ్రి సలహాలతో అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని పొందుతారని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారుజ   

మీన రాశివారు ఈ సమయంలో రుణాలతో పాటు బీమాలు సులభంగా తిరిగి చెల్లించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. పరిశోధన రంగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అలాగే ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. అనుకున్న పనుల్లో కూడా మంచి విజయాలు సాధిస్తారు.  (NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ అస్సలు ధృవీకరించదు.)  

