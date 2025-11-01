English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Moon Transit 2025: శని రాశిలోకి చంద్రుడు.. నవంబర్‌ 1 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్.. ఆఖండ ధనయోగం!

Moon Transit 2025: శని రాశిలోకి చంద్రుడు.. నవంబర్‌ 1 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్.. ఆఖండ ధనయోగం!

Moon Transit 2025 Effect On Zodiac: శ్రావణమాసంలో ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన చంద్రుడు శనిరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. దీని ప్రభావం ఈ రోజు నుంచి కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఈ సమయంలో చాలా కలిసి వస్తుంది. 

Moon Transit 2025 Effect On Zodiac Telugu: హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం.. శ్రావణమాసానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ సమయాల్లో ఎక్కువగా శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు మహా శివుడిని పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ముఖ్యంగా హిందువులంతా ఈ సమయంలో ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఉంటారు. అలాగే రోజు ఉదయాన్నే లేచి తులసి పూజలు చేయడం కూడా ఆనవాయితీ. ఇలా చేయడం వల్ల అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. అలాగే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. 
 
1 /5

ఈ శ్రావణమాసం చంద్రుడితో పాటు మరికొన్ని గ్రహాలు కూడా సంచారం చేశాయి. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 31వ తేదీన చంద్రుడు రాశి సంచారం చేశాడు.. మకర రాశి నుంచి శని పాలించే కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించింది. ఆ తర్వాత మీన రాశిలోకి సంచారం చేస్తుంది. దీని కారణంగా రెండు రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

2 /5

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు చంద్రుడు సంచారం వల్ల కుటుంబం నుంచి ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే వీరికి సానుకూలమైన శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆనందం కూడా లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.   

3 /5

సింహరాశి వారికి ఈ సమయంలో సృజనాత్మకత కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో కొత్తగా జ్ఞానం లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా జ్ఞానం పెరిగి కొన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు.  

4 /5

వృశ్చిక రాశి వారు చంద్రుడి సంచార ప్రభావంతో కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కష్టపడి పనులు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. పెట్టుబడుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి కంపెనీల నుంచి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా భాగస్వామి జీవితం కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.   

5 /5

వృశ్చిక రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లావాదేవీలు కూడా చేయగలుగుతారు. అలాగే కొత్త ప్రాజెక్టుల నుంచి కూడా భారీ లాభాలు పొందుతారు. ఎప్పటినుంచ అనుకుంటున్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేసి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదిస్తారు. ఇక ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణము నెలకొనడమే కాకుండా.. ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది.

Moon Transit Moon Transit Effect Mars Transit 2025 Moon Nakshatra Transit Moon Transit Today

Next Gallery

Vijay-Rashmika:ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తొలిసారి ఒకే స్టేజిపై రష్మిక, విజయ్.. ఇప్పటికైనా చెప్తారా..? లేదా..?