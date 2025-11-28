English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahu Transit: మెస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ రాహువు ఎఫెక్ట్‌.. 2026 ఆగస్టు వరకు ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్‌!

Rahu Transit: మెస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ రాహువు ఎఫెక్ట్‌.. 2026 ఆగస్టు వరకు ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్‌!


Rahu Transit Effect On Zodiac: మాయ గ్రహంగా చెప్పుకునే రాహువు గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Rahu Transit Effect On 3 Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు గ్రహాన్ని మాయ గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఈ గ్రహ ప్రభావం రాశులవారిపై పడితే.. జీవితం మొత్తం మార్పులు వస్తాయి. ఈ గ్రహం నిర్దష్ట సమయంలో  మాత్రమే రాశి సంచారం, నక్షత్ర సంచారం, తిరోగమనం చేస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే నవంబర్ 23 శతభిష నక్షత్రంలో సంచారం చేసింది. దీని ప్రభావం, దాదాపు వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు 2వ తేది వరకు కొనసాగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
రాహువు నక్షత్ర సంచారంతో కొన్ని రాశులవారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దాదాపు కొన్ని నెలల వరకు కొనసాగే ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి ఎంతో లాభదాయంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అలాగే జీవితంలో ఆనందం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి కూడా కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది.

వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు నెల వరకు మకర రాశివారికి అకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో మంచి సమయం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో పాటు ఊహించని డబ్బులు కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. పాత ఆస్తుల నుంచి డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు.

రాహువు సంచారంతో మకర రాశివారికి ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. వీరు ప్రణాళికలు రహస్యంగా ఉంచుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా మీ కమ్యూనికేషన్‌ నైపుణ్యం పెరిగి.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా వేగంగా మారిపోతాయి. ఆస్తుల సంబంధింత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి.

రాహువు సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు వీరికి జీవితంలో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. కెరీర్‌ పరంగా ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా జీతం కూడా కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కళ, సృజనాత్మకత రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాల్లో మంచి అవకాశాలు కూడా పొందుతారు.  

రాహువు నక్షత్ర సంచారంతో కర్కాటక రాశివారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు అకస్మాత్తుగా ఉద్యోగాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు.   

(నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు వివరించిన సంచారం నుంచి మాత్రమే సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)

