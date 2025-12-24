Netra Yoga Astrology: జనవరి 15న శని, శుక్ర గ్రహాల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లక్కీ జాక్పాట్..

Netra Yoga Astrology Effect On Zodiac: జనవరి 15న 90 డిగ్రీల కోణంలోకి శుక్రుడితో పాటు శని గ్రహం రాబోతోంది. ఇలా చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతుంది. అలాంటిది ఈ సమయంలో జరగడం చాలా శుభప్రదం. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాశులు లాభాలు పొందుతారు.
Netra Yoga Astrology Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 2026 మొదటి నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే జనవరి 15న శుక్రుడు శని గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఇలాంటి శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఒకదానికొకటి ప్రత్యేక కోణంలోకి వస్తాయి. అలాంటిది ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన అరుదైన సంయోగం జనవరి 15న జరగబోతోంది.. ఈ సమయంలోనే శక్తివంతమైన నేత్ర యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ నేత్ర యోగం చాలా శుభ్రమైంది గా భావించవచ్చు. ఈ యోగ ప్రభావం బృహస్పతి, శుక్ర, బుధ, చంద్ర వంటి గ్రహాలు జాతకంలో శుభ స్థానంలో ఉన్న సమయంలో మాత్రమే అనుకూలమైన ఫలితాలు అందిస్తుంది. అయితే ఈ శక్తివంతమైన నేత్ర దృష్టి యోగంతో రాబోయే కొత్త సంవత్సరంలో ఏయే రాశుల వారు అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా పదవుల్లో పదోన్నతులు కూడా పొందుతారు. అలాగే కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. ఖర్చులు కూడా నియంత్రణలో ఉండి.. అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు కొత్త మార్గాలలో వెళ్లడం వల్ల డబ్బుతోపాటు ప్రశంసలు కూడా పొందగలుగుతారు. కొత్త ప్రణాళికలు ప్రభావవంతంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాల్లో చిక్కుకున్న డబ్బు కూడా భారీ మొత్తంలో తిరిగి వస్తుంది.
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. అలాగే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొంది పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్టుతో ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి కూడా విముక్తి కలిగి ఉద్యోగాల్లో జీతాలు పెరుగుతాయి.
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా జనవరి మొదటి నెల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా కూడా మారి.. సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మీడియా రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. స్నేహితులతో పాటు పరిచయస్తుల నుంచి అద్భుతమైన అవకాశాలు పొందుతారు.
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు నేత్రయోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడం చాలా శుభప్రదం. విద్య రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే అన్నదమ్ముల నుంచి సహాయం పొంది అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు. ఈ సమాచారం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.