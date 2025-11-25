Aditya Mangla Raja Yoga: ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశులవారికి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న ధనలక్ష్మీ!

Aditya Mangla Raja Yoga Powerful Effect On Zodiac: వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఎంతో శక్తివంతమైన ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీనికి కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.
Aditya Mangla Raja Yoga Powerful Effect On Zodiac: అతి త్వరలోనే కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే మరో 5 రోజుల తర్వాత ఈ ఏడాది చివరి నెల కూడా మొదలవుతుంది. 2026 సంవత్సరంలో జనవరి నెలలోని 14వ తేదిన సూర్యుడు మకర రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. అయితే, దీనిని మకర సంక్రాంతిగా కూడా పిలుస్తారు. సూర్యుడు ప్రవేశించిన రెండు రోజుల తర్వాత జనవరి 16న కుజుడు కూడా మకర రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఈ గ్రహాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సైన్యాధిపతి గ్రహంగా కూడా పిలుస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగి రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
జనవరి 16న మకర రాశిలో కుజుడితో పాటు సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ యోగాన్ని జ్యోతిష్యంలో ఏర్పడే అన్ని యోగాల కంటే శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు. జాకంలో ఈ యోగం ఏర్పడితే ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.
ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం శక్తివంతమైన ప్రభావంతో మకర రాశివారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు విశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే కొత్తగా వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు వివాహాలు కూడా జరుగుతాయి.
ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం మేష రాశివారికి కూడా వచ్చే ఏడాదిలో అద్భుతమైన ఫలితాలను కలిగిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు వీరికి ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అలాగే వృత్తిపరమైన పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.
స్యూరుడు, కుజుడి శక్తివంతమైన ప్రభావంతో ఏర్పడే ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం తులా రాశివారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త ఆస్తులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొత్త కార్లతో పాటు బంగ్లాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ఆనందంతో పాటు శాంతి కూడా లభించబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
ఈ యోగం వృషభ రాశివారికి కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఎంతో బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా పాత పెట్టుబడుల నుంచి డబ్బు కూడా పొందుతారు. అలాగే వివాహాలు చేసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నుంచి సేకరించింది. ఇది మీ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)