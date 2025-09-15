Shani Dev: శక్తివంతంగా మారిపోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి ఇక గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్.. వీరికి డబ్బే డబ్బు..

Shani Dev Powerful Effect On Zodiac: శని అక్టోబర్ మూడో తేదీన నక్షత్ర సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవించి.. ఊహించని ప్రయోజనాలకు అందబోతున్నారు.
Shani Dev Powerful Effect On Zodiac Telugu: ప్రస్తుతం శని దేవుడు మీనరాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహం త్వరలోనే దిశను మార్చుకోబోతున్నాడు. అక్టోబర్ 3న రాత్రి 9 గంటల సమయంలో శని నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో మొత్తం 12 రాశుల వారిపై శక్తివంతమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక రకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి.
దేవ గురువు బృహస్పతి ఈ పూర్వాభాద్ర నక్షత్రానికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారిపై దేవగురువు గృహస్పతితో పాటు శని ప్రభావం కూడా పడుతుంది. దీనివల్ల వివాహంలో వస్తున్న అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
ముఖ్యంగా కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కెరీర్లో నిలిచిపోయిన ప్రణాళికలు కూడా ఈ సమయంలో ఊపందుకుంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసే వారికి సీనియర్ల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించి బాగా రాణించగలుగుతారు. వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించగలుగుతారు.
కర్కాటక రాశి వారికి శని సంచార ప్రభావంతో అన్ని రకాల కోరికలు నెరవేరబోతున్నాయి. ఇక అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఈ సమయంలో కొంత కోలుకునే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా వీరికి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన ఆనందం పొంది.. మానసికంగా చాలా బాగుంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
కుంభ రాశి వారికి వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. ఉద్యోగాల్లో బాగా రాణించగలుగుతారు. దీంతోపాటు గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా యాత్రలకు వెళ్తారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు.
మీన రాశి వారికి శని అనుగ్రహంతో అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో సంపాదన కూడా పెరిగి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే జీవితంలో వస్తున్న అన్ని రకాల అడ్డంకుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. మానసికంగా కూడా ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. కెరీర్ పరంగా అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి.