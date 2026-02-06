Jupiter Sun Conjunction Effect On Zodiac: మార్చి 5వ తేదీన బృహస్పతి గ్రహంతో పాటు సూర్యుడు ఒకదానికొకటి 120 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీంతో ఆయారాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
Jupiter Sun Conjunction Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా మార్చి 5వ తేదీ చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఈరోజు సూర్యగ్రహంతో పాటు బృహస్పతి గ్రహం ఒకదానికొకటి 120 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతోంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఎంతో శుభప్రదమైన అరుదైన నవపంచమిరాజ యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం సహకరించడమే కాకుండా ఆర్థిక లాభాలు, గౌరవం విద్య వంటి అంశాల్లో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
ముఖ్యంగా బృహస్పతి, సూర్యగ్రహాల సంయోగంతో ఏర్పడిన నవ పంచమి రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి సంపదను కూడా అందించబోతోంది. అలాగే వీరికి విద్య పరంగా అనుకున్న ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. ఎప్పటినుంచో దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి చాలా వరకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో అఖండ విజయాలు తప్పకుండా సాధించగలుగుతారు.
మేష రాశి వారికి పంచమి రాజయోగం వల్ల అదృష్టం ద్వారాలు తెలుసుకోబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకాశాలున్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక పురోగతి కూడా లభించబోతోంది.
సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడే కాబట్టి.. బృహస్పతి సూర్యుడి అనుగ్రహంతో సింహరాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టే, వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన సంపాదన కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా పూర్వీకుల ఆస్తులకు సంబంధించిన వివాదాలు కూడా చాలా వరకు పరిష్కారాలు అవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్థిక ఒత్తిడి నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి కలుగుతుంది. వీరికి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పాత పెట్టుబడి లో నుంచి ఆకస్మిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొత్త ఆదాయ వనరు లభించి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అనుకున్న పనుల్లో ఆకస్మిక విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
గురు గ్రహం అనుగ్రహం వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఇది శుభసమయం అవుతుంది. వీరికి కెరీర్ పరంగా పురోగతి లభించి.. ఉద్యోగాల్లో ఊహించని పదోన్నతులు లభిస్తాయి. అలాగే ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు కోరుకున్న చోటికి బదిలీలవుతారు. ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనపై ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది.
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన పురోగతి సాధించగలుగుతారు. వ్యాపార భాగస్వాములకు చాలా లాభదానికంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో చాలావరకు రాణించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పటినుంచో తీవ్ర సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారికి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది.