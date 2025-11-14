English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jupiter Transit Effect: మిథునరాశిలోకి బృహస్పతి.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్.. జీవితంలో ఎప్పుడు పొందలేనంత డబ్బు!

Jupiter Transit Effect: మిథునరాశిలోకి బృహస్పతి.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్.. జీవితంలో ఎప్పుడు పొందలేనంత డబ్బు!

Jupiter Transit Effect On Zodiac: బృహస్పతి గ్రహ సంచార ప్రభావంతో ఆరు నెలల పాటు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు.

Jupiter Transit Effect On Zodiac Telugu: బృహస్పతి గ్రహం అక్టోబర్ 18వ తేదీన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించింది. నిజానికి ఈ గ్రహ సంచారం అన్ని గ్రహాల సంచారాలకంటే చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ గ్రహాన్ని కుబేరుడుతో పోలుస్తారు. జాతకంలో ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి దేనికి లోటు ఉండదు. ఇదిలా ఉంటే డిసెంబర్ ఐదవ తేదీన బృహస్పతి గ్రహం మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. 2026 సంవత్సరంలో దాదాపు 6 నెలల పాటు ఇదే రాశిలో సంచార దశలో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 
బృహస్పతి గ్రహం మళ్లీ జూన్ రెండవ తేదీన కర్కాటక రాశిలోకి తిరిగి ప్రవేశిస్తుంది. 2026 సంవత్సరంలో మళ్లీ సంచారం చేస్తుంది. కాబట్టి ఆరు నెలల వరకు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ క్రింద పేర్కొన్న కొన్ని రాశుల వారికైతే ఊహించని ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి.

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు గురుడి సంచార ప్రభావం ఆదాయాన్ని పెంచబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి పెట్టుబడుల్లో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో అనుకున్నంత గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.   

బృహస్పతి సానుకూలమైన ప్రభావంతో కుంభరాశి వారు ఆరు నెలల పాటు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి భౌతిక సౌకర్యాలు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త కొత్త ప్రణాళికలతో డబ్బులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. భౌతిక సౌకర్యాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాపారస్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

కన్యా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి సంచారం అద్భుతమైన లాభాలనందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాల్లో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ రాశి వారు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కూడా గడపగలుగుతారు. జీవితంలో ఆనందంతో పాటు గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. అనుకున్న స్థాయిలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు.   

బృహస్పతి సంచార ప్రభావంతో మిధున రాశి వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ప్రమోషన్స్ కూడా లభించే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. చాలాకాలంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆరు నెలలు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంతో పాటు ఇంట్లో కూడా ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా పురోగతి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  (నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నమ్మకాలు, ఆధ్యాత్మికత పై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్‌కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. దీనిని జీ న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.)

